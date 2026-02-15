In einem Interview mit der englischen Zeitung The Telegraph hat Patrice Evra, einstiger Linksverteidiger auf Weltklasse-Niveau, zugegeben, den Großteil seiner Partien im Profifußball nur unter Einnahme von Schmerzmitteln bestritten zu haben.
"Der Arzt sagte: Du bist verrückt": Legende von Manchester United legt erschütternde Schmerzmittel-Beichte ab
In mehr als 800 Spielen, die der heute 44-Jährige absolvierte, habe er kaum einmal schmerzfrei gespielt - nur in sieben davon, schätzte Evra. Als er darauf angesprochen wurde, ob er sieben Prozent der Spiele meinte, antwortete er: "Nein, sieben Spiele."
Evra verriet, dass er oft Entzündungshemmer einnahm und sich während Spielen für Man United und später für Juventus Turin mehr als einmal übergeben musste. Er nahm die Tabletten, um die Schmerzen zu bekämpfen und in einem Fall, um eine Operation hinauszuzögern.
Bei Juventus, wohin er 2014 für 1,9 Millionen Euro Ablöse wechselte, wachte er einmal mit solch starken Schmerzen auf, dass er auf einer Untersuchung bestand. Daraufhin wurde ein Geschwür festgestellt, mit dem er bis heute zu kämpfen hat.
"So viele Sportler haben das schon erlebt und man kennt den Druck im Fußball. Die Fans wissen nicht, warum man nicht spielt. Wenn man ein Problem mit dem Magen hat, gilt man als zu weich. Ich möchte zukünftige Sportler schützen. Nehmt keine Schmerzmittel, denn am Ende zahlt ihr den Preis dafür", sagte der Franzose.
- AFP
"Der Arzt sagte: Patrice, du bist verrückt"
Als er im Januar 2006 nach Manchester kam, überraschte Evra die Intensität. Er erinnerte sich an einen Moment in seiner ersten Saison, als er eine kleine Verletzung hatte und er sowie Trainer Sir Alex Ferguson beschlossen, dass er in dieser Woche nicht trainieren oder spielen würde.
"Ich lag auf der Behandlungsliege und sah Ryan Giggs. Er hatte Rückenprobleme, machte aber ein paar Dehnübungen und ging dann nach draußen zum Training", sagte Evra und führte aus: "Ich sah, wie Paul Scholes Eis auf sein verletztes Sprunggelenk legte. Gary Neville tapte sein Sprunggelenk. Ich dachte mir: Moment mal, wenn diese drei Dinosaurier nach draußen gehen, warum bin ich dann so eine Prinzessin und bleibe auf der Liege liegen? Also zog ich einfach meine Fußballschuhe an und ging nach draußen. Der Arzt sagte: Patrice, du bist verrückt. Ich trainierte und spielte am nächsten Tag das Spiel."
Evra hatte bei United die erfolgreichste Zeit
Nach vier Jahren bei der AS Monaco war Evra für acht Millionen Euro zu den Red Devils gewechselt. Dort hatte er die mit Abstand erfolgreichste Zeit in seiner Karriere. Fünfmal wurde er englischer Meister, dreimal holte man den League Cup und dreimal das FA Community Shield. 2008 wurde Evra mit Manchester Champions-League-Sieger.
Für United riss er 379 Pflichtspiele ab. In diesen gelangen ihm zehn Tore und 30 Vorlagen.
- AFP
Patrice Evra: Statistik bei Manchester United
- Pflichtspiele: 379
- Tore: 10
- Vorlagen: 30
- Gelbe Karten: 54
