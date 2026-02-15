"Der Arzt sagte: Du bist verrückt": Legende von Manchester United legt erschütternde Schmerzmittel-Beichte ab

In mehr als 800 Spielen, die der heute 44-Jährige absolvierte, habe er kaum einmal schmerzfrei gespielt - nur in sieben davon, schätzte Evra. Als er darauf angesprochen wurde, ob er sieben Prozent der Spiele meinte, antwortete er: "Nein, sieben Spiele."

Evra verriet, dass er oft Entzündungshemmer einnahm und sich während Spielen für Man United und später für Juventus Turin mehr als einmal übergeben musste. Er nahm die Tabletten, um die Schmerzen zu bekämpfen und in einem Fall, um eine Operation hinauszuzögern.

Bei Juventus, wohin er 2014 für 1,9 Millionen Euro Ablöse wechselte, wachte er einmal mit solch starken Schmerzen auf, dass er auf einer Untersuchung bestand. Daraufhin wurde ein Geschwür festgestellt, mit dem er bis heute zu kämpfen hat.

"So viele Sportler haben das schon erlebt und man kennt den Druck im Fußball. Die Fans wissen nicht, warum man nicht spielt. Wenn man ein Problem mit dem Magen hat, gilt man als zu weich. Ich möchte zukünftige Sportler schützen. Nehmt keine Schmerzmittel, denn am Ende zahlt ihr den Preis dafür", sagte der Franzose.