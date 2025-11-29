"Wenn es zu lange dauert, ist es schwer, die Wende zu schaffen": Liverpools Florian Wirtz mit Leihe im Winter in Verbindung gebracht

Bei CoinPoker sprach Hamann ausführlich über die schwierige Wirtz-Situation bei den Reds: "Könnte Florian Wirtz Liverpool im Januar auf Leihbasis verlassen? Ja. Wenn man jemanden für so viel Geld holt, dann sollte der eigentlich der sein, der für die Wende sorgt, auch wenn er noch sehr jung ist", meinte Hamann.

"Ich glaube nicht, dass er das, so wie er aktuell spielt, schaffen kann. Wenn ich ihn manchmal spielen sehe, denke ich, dass er seine Überzeugung verloren hat. Ich sehe, wie er den Ball verliert und glaube, dass das auch daran liegt, weil in der Premier League alles viel schneller ist, viel körperlicher. Er macht den Eindruck, als ob er sagen möchte 'Ich bin mir nicht sicher, ob das hier etwas für mich ist'", ergänzte Hamann.