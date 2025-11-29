Deutschlands Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, der lange für den FC Liverpool spielte, hat Florian Wirtz einen leihweisen Abgang von den Reds nahegelegt. Der 22-Jährige war im Sommer für mehr als 100 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road gewechselt, kam dort bislang aber im kriselnden Team nicht gut zurecht. Zuletzt fehlte Wirtz verletzt.
"Wenn es zu lange dauert, ist es schwer, die Wende zu schaffen": Liverpools Florian Wirtz mit Leihe im Winter in Verbindung gebracht
- IMAGO / Jan Huebner
Dietmar Hamann über Florian Wirtz: "Hat seine Überzeugung verloren"
Bei CoinPoker sprach Hamann ausführlich über die schwierige Wirtz-Situation bei den Reds: "Könnte Florian Wirtz Liverpool im Januar auf Leihbasis verlassen? Ja. Wenn man jemanden für so viel Geld holt, dann sollte der eigentlich der sein, der für die Wende sorgt, auch wenn er noch sehr jung ist", meinte Hamann.
"Ich glaube nicht, dass er das, so wie er aktuell spielt, schaffen kann. Wenn ich ihn manchmal spielen sehe, denke ich, dass er seine Überzeugung verloren hat. Ich sehe, wie er den Ball verliert und glaube, dass das auch daran liegt, weil in der Premier League alles viel schneller ist, viel körperlicher. Er macht den Eindruck, als ob er sagen möchte 'Ich bin mir nicht sicher, ob das hier etwas für mich ist'", ergänzte Hamann.
- Getty Images Sport
Liverpool verliert neun der letzten zwölf Partien
Liverpool hatte zuletzt neun von zwölf Pflichtspielen verloren und war damit in eine große Krise geschlittert. Der Job von Trainer Arne Slot, der noch in der Vorsaison den Meistertitel in seiner Premieren-Spielzeit an der Anfield Road geholt hatte, ist aktuell sogar in Gefahr. Mit Blick auf Wirtz - aber auch die Talfahrt der gesamten Mannschaft - sagte Hamann: "Wenn es zu lange dauert, ist es schwer, die Wende zu schaffen." Liverpool muss am Sonntag beim Abstiegskandidaten West Ham antreten. Nach zwei Spielen Verletzungspause könnte Florian Wirtz dann wieder im Liverpool-Kader stehen.
Die nächsten Partien des FC Liverpool:
- 30.11., 15.05 Uhr: West Ham - Liverpool
- 03.12., 21.15 Uhr: Liverpool - Sunderland
- 06.12., 18.30 Uhr: Leeds - Liverpool
- 09.12., 21 Uhr: Inter Mailand - Liverpool
- 13.12., 16 Uhr: Liverpool - Brighton