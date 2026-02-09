"Wenn es einer schafft, dann Kylian": Trainer Alvaro Arbeloa traut Mbappe zu, Cristiano Ronaldo bei Real Madrid abzulösen

Arbeloa hält aber große Stücke auf Mbappe und traut ihm zu, mindestens in die Nähe der CR7-Marke zu kommen. "Wir haben immer gedacht, wir würden nie wieder jemanden wie Cristiano sehen, aber Mbappe ist auf dem Weg. Im Moment ist er ganz klar der beste Spieler der Welt", sagte er den Journalisten.

"Was Cristiano geleistet hat, wirkte wie etwas von einem anderen Stern. Es schien unmöglich, das nachzumachen, als könnte jemand auch nur in die Nähe kommen. Kylian hat noch einen langen Weg vor sich, weil Cris viele Jahre lang hier war. Aber Kylian hat die Qualitäten, ihm zu folgen. Wenn es einer schafft, dann ist es Kylian“, ergänzte Arbeloa.