Kylian Mbappe ist nach Ansicht seines Trainers Alvaro Arbeloa "auf dem Weg", die Tor-Rekorde von Cristiano Ronaldo bei Real Madrid zu übertreffen. Der Coach lobte den Franzosen, der seit anderthalb Jahren im Santiago Bernabeu aufläuft und nach einer kleinen Eingewöhnungsphase inzwischen regelmäßig der Matchwinner für die Blancos ist.
"Wenn es einer schafft, dann Kylian": Trainer Alvaro Arbeloa traut Mbappe zu, Cristiano Ronaldo bei Real Madrid abzulösen
- Getty Images
Cristiano Ronaldo traf 450-mal für Real Madrid
Mbappe erzielte in seiner Debütsaison bei Real 44 Tore und hat in dieser Spielzeit bereits 38 in 31 Pflichtspielen erreicht. Während es persönlich für ihn in Madrid gut lief, blieb sein Team in der Saison 2024/25 ohne Titel.
Mbappes Bilanz ist mit 82 Toren durchaus beeindruckend, doch er liegt bei den Blancos noch weit hinter Cristiano Ronaldo zurück, der in 438 Einsätzen satte 450 Tore erzielte. CR7 knackte mit einer Ausnahme in allen Spielzeiten in Madrid die 40-Tore-Marke und kam viermal auf mehr als 50 Treffer.
- Getty Images Sport
Kylian Mbappe für Alvaro Arbeloa "ganz klar der beste Spieler der Welt"
Arbeloa hält aber große Stücke auf Mbappe und traut ihm zu, mindestens in die Nähe der CR7-Marke zu kommen. "Wir haben immer gedacht, wir würden nie wieder jemanden wie Cristiano sehen, aber Mbappe ist auf dem Weg. Im Moment ist er ganz klar der beste Spieler der Welt", sagte er den Journalisten.
"Was Cristiano geleistet hat, wirkte wie etwas von einem anderen Stern. Es schien unmöglich, das nachzumachen, als könnte jemand auch nur in die Nähe kommen. Kylian hat noch einen langen Weg vor sich, weil Cris viele Jahre lang hier war. Aber Kylian hat die Qualitäten, ihm zu folgen. Wenn es einer schafft, dann ist es Kylian“, ergänzte Arbeloa.
- (C)Getty Images
Mbappe wehrt sich gegen die Vergleiche mit CR7
Mbappe selbst hat regelmäßig über seine Bewunderung für CR7 gesprochen, betonte dabei aber immer, dass er keinen Druck verspüre, die Leistungen des Portugiesen bei Real zu erreichen. Er sagte: "Ich denke nicht an Cristiano, bei allem Respekt vor ihm. Cristiano ist mein Idol, ja. Aber nein, ich will nichts von ihm nachmachen. Ich will diesen Druck nicht. Ich will einfach Kylian sein.“
Die Zahlen von Kylian Mbappe in der Saison 25/26:
- Spiele: 31
- Spielminuten: 2662
- Tore: 38
- Assists: 5