"Von ihm muss noch mehr kommen": Real Madrids Kylian Mbappe für Weltmeister noch lange nicht mit Zinedine Zidane vergleichbar

Auf die Frage, ob Mbappe jetzt schon der größte Spieler Frankreichs ist, antwortete Leboeuf im Gespräch mit BetVictor Online Casino bei GOAL: "Auf keinen Fall. Ihn kann man gar nicht mit Zidane vergleichen. Grundsätzlich ist es schwierig, Karrieren in verschiedenen Zeiten zu vergleichen. Aber was Zizou gelungen ist, abgesehen davon, dass er ein großartiger Spieler ist, ist, dass die Menschen ihn lieben. Kylian Mbappe hatte einigen Ärger in seinem Privatleben, was einigen Menschen in Frankreich sauer aufgestoßen ist. Er wird niemals an Zidane heranreichen - und wahrscheinlich wird niemand je an ihn heranreichen. Erst am Ende seiner Karriere werden wir sehen, ob Mbappe auf dem gleichen Niveau ist."

Leboeuf machte klar, was er von Mbappe erwartet: "Er ist ein toller Spieler, definitiv. Aber er muss auf dem Platz noch härter arbeiten, damit ich denke: 'Wow, was für ein Spieler!' Er ist ein großartiger Torjäger. Real Madrid kann sich glücklich schätzen, ihn in dieser Saison zu haben, denn er macht in fast jedem Spiel seine Tore. Aber ich erwarte von ihm noch ein bisschen mehr – wenn er zum Beispiel den Ball verliert, sollte er ein bisschen nach hinten arbeiten, nur ein bisschen, und zeigen, dass er seinen Teamkollegen helfen will. Heutzutage dreht sich alles um Statistiken, wie viele Tore man schießt, wie viele Pässe man spielt, wie viele Läufe man macht, und für mich ist Kylian Mbappe das beste Beispiel dafür, was den modernen Fußball derzeit ausmacht. Ich gehöre nicht zum modernen Fußball, deshalb muss von ihm meiner Meinung nach noch mehr kommen“, sagte er.