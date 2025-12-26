Kylian Mbappe von Real Madrid ist bei der Frage nach Frankreichs bestem Fußballer noch lange nicht auf dem Level von Zinedine Zidane. Das sagt mit Frank Leboeuf ein ehemaliger Weltmeister von 1998, der auch genau benennen kann, was Mbappe noch machen muss, um ihn zu überzeugen.
"Von ihm muss noch mehr kommen": Real Madrids Kylian Mbappe für Weltmeister noch lange nicht mit Zinedine Zidane vergleichbar
Beeindruckende Zahlen und Erfolge von Kylian Mbappe
Dabei sind die Erfolge, die Mbappe bislang gefeiert hat, und die Zahlen, die er aufgelegt hat, durchaus beeindruck. 2018 holte er noch als Teenager den Titel bei der Weltmeisterschaft in Russland. Bei der WM 2022 in Katar erreichte er zum zweiten Mal in Folge mit der Equipe Tricolore das Finale und schrieb mit einem Hattrick in dem größten aller Spiel Geschichte. Im Elfmeterschießen musste er sich jedoch Lionel Messi und Argentinien geschlagen geben.
Der 27-jährige Stürmer ist inzwischen der Rekord-Torschütze von Paris Saint-Germain, denn er hat 235-mal für den Verein getroffen. In Frankreichs Nationalmannschaft liegt bei den Torschützen nur noch Olivier Giroud (57 Tore) zwei Treffer vor ihm.
Frank Leboeuf: "An Zidane wird niemand je heranreichen"
Auf die Frage, ob Mbappe jetzt schon der größte Spieler Frankreichs ist, antwortete Leboeuf im Gespräch mit BetVictor Online Casino bei GOAL: "Auf keinen Fall. Ihn kann man gar nicht mit Zidane vergleichen. Grundsätzlich ist es schwierig, Karrieren in verschiedenen Zeiten zu vergleichen. Aber was Zizou gelungen ist, abgesehen davon, dass er ein großartiger Spieler ist, ist, dass die Menschen ihn lieben. Kylian Mbappe hatte einigen Ärger in seinem Privatleben, was einigen Menschen in Frankreich sauer aufgestoßen ist. Er wird niemals an Zidane heranreichen - und wahrscheinlich wird niemand je an ihn heranreichen. Erst am Ende seiner Karriere werden wir sehen, ob Mbappe auf dem gleichen Niveau ist."
Leboeuf machte klar, was er von Mbappe erwartet: "Er ist ein toller Spieler, definitiv. Aber er muss auf dem Platz noch härter arbeiten, damit ich denke: 'Wow, was für ein Spieler!' Er ist ein großartiger Torjäger. Real Madrid kann sich glücklich schätzen, ihn in dieser Saison zu haben, denn er macht in fast jedem Spiel seine Tore. Aber ich erwarte von ihm noch ein bisschen mehr – wenn er zum Beispiel den Ball verliert, sollte er ein bisschen nach hinten arbeiten, nur ein bisschen, und zeigen, dass er seinen Teamkollegen helfen will. Heutzutage dreht sich alles um Statistiken, wie viele Tore man schießt, wie viele Pässe man spielt, wie viele Läufe man macht, und für mich ist Kylian Mbappe das beste Beispiel dafür, was den modernen Fußball derzeit ausmacht. Ich gehöre nicht zum modernen Fußball, deshalb muss von ihm meiner Meinung nach noch mehr kommen“, sagte er.
Kylian Mbappe ging beim Ballon d'Or bislang leer aus
Bislang konnte Kylian Mbappe noch nicht den Ballon d'Or als bester Fußballer der Welt gewinnen. Seine beste Platzierung war ein dritter Rang im Jahr 2023. Leboeuf gab zu bedenken: "Ich mag den Ballon d'Or nicht, weil er für mich nichts bedeutet. Der Ballon d'Or ist angeblich für den besten Spieler der Welt. Wenn er ihn gewinnt, macht das Mbappe dann zum besten Innenverteidiger der Welt? Ich kann Ihnen verraten, dass Mbappe als Innenverteidiger wirklich schlecht ist! Er sollte MVP heißen, Most Valuable Player (wertvollster Spieler). Es ist besser, Mbappe zu haben als jeden anderen Innenverteidiger der Welt, denn diese Leute bringen die Zuschauer vor den Bildschirm und ins Stadion. Aber der beste Spieler? Das bedeutet nichts. Es ist alles nur ein Geschäft."
Die Daten von Kylian Mbappe in der Saison 25/26 bei Real Madrid:
- Spiele: 27
- Spielminuten: 2243
- Tore: 30
- Assists: 5