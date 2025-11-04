Weil Neuzugang Benjamin Sesko, der im Sommer für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig kam, bei Manchester United noch nicht wirklich überzeugt, sucht man für das bevorstehende Wintertransferfenster auf der Insel laut ESPN offenbar bereits nach einem Ersatz für den Slowenen.
Weil Benjamin Sesko hinter den Erwartungen bleibt: Manchester United wohl an Flop des FC Barcelona dran
WAS IST PASSIERT?
Glaubt man der spanischen Mundo Deportivo, handelt es sich bei einem möglichen Stürmerkandidaten für Manchester United um Vitor Roque - einen Spieler, den der jetzige United-Coach Ruben Amorim angeblich bereits verpflichten wollte, als er noch Sporting Lissabon trainierte.
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Als Hauptgrund für die Suche nach einem neuen Angreifer führt ESPN Seskos fehlende Durchschlagskraft an. Der Slowene erlebt derzeit seine erste Saison im Trikot von Manchester United, kommt dabei aber noch nicht richtig auf Touren. Nach elf Pflichtspielen stehen gerade einmal zwei Treffer und eine Vorlage zu Buche.
WUSSTEST DU?
Ein Problem, das Roque hingegen nicht hat. Der Brasilianer wechselte Ende Februar für 25,5 Millionen Euro vom FC Barcelona in seine Heimat zu Palmeiras - und zeigt dort außergewöhnlich starke Leistungen, nachdem er sich bei Barca zuvor als Transferflop erwiesen hatte.
Seitdem seinem Wechsel erzielte er für Palmeiras 17 Treffer und bereitete fünf weitere vor. Der 20-Jährige ist einer der Hauptgründe, warum die Mannschaft aus Sao Paulo derzeit die Tabelle der brasilianischen Serie A anführt.
WIE GEHT ES WEITER?
Laut dem Bericht zeigt der brasilianische Topklub allerdings derzeit kein Interesse, Roque schon wieder abzugeben. Der Vertrag des Seleceo-Stürmers in Sao Paulo läuft noch bis 2029.