Weil Benjamin Sesko hinter den Erwartungen bleibt: Manchester United wohl an Flop des FC Barcelona dran

Ein Problem, das Roque hingegen nicht hat. Der Brasilianer wechselte Ende Februar für 25,5 Millionen Euro vom FC Barcelona in seine Heimat zu Palmeiras - und zeigt dort außergewöhnlich starke Leistungen, nachdem er sich bei Barca zuvor als Transferflop erwiesen hatte.

Seitdem seinem Wechsel erzielte er für Palmeiras 17 Treffer und bereitete fünf weitere vor. Der 20-Jährige ist einer der Hauptgründe, warum die Mannschaft aus Sao Paulo derzeit die Tabelle der brasilianischen Serie A anführt.