Vitor Roque ist glücklich bei Real Betis - ganz anders, als noch beim FC Barcelona.

Am 26. August schloss sich Vitor Roque Real Betis in der Primera Division per Leihe an, nachdem er zuvor beim FC Barcelona nicht zum Zuge kam. Nachdem der 19-Jährige schon einmal kritisch auf seine Zeit bei den Katalanen zurückgeblickt hat, tritt der Brasilianer nun erneut nach.