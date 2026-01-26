Sebastian KehlGetty
Marko Brkic

Wegen Transferschock um Aaron Anselmino: BVB legt anderen geplanten Wechsel offenbar auf Eis

Aaron Anselmino muss wohl zurück zum FC Chelsea. Einen anderen Innenverteidiger will der BVB daher offenbar doch nicht abgeben.

  • Filippo Mane BVBgetty

    BVB: FC Chelsea will Aaron Anselmino wohl zurückholen

    Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hatten die Schwarzgelben eigentlich vor, Filippo Mane an einen Zweitligisten zu verleihen, verzichten nun aber wohl darauf - bedingt durch Anselminos Abgang.

    The Athletic hatte am Sonntag berichtet, dass Chelsea von einer Klausel Gebrauch macht, die es dem Klub erlaubt, Anselmino noch vor dem Ende seines Leih-Engagements bei Borussia Dortmund zurückzuholen. Laut Sky fiel die Entscheidung erst am Sonntag - danach wäre die Klausel erloschen. Borussia Dortmund soll erst wenige Stunden zuvor darüber informiert worden sein. Nun berate man intern, wie in der Angelegenheit weiter vorgegangen werden soll.

  • AARON ANSELMINO BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / DeFodi Images

    Aaron Anselmino stand zehnmal für den BVB auf dem Platz

    Bereits vor einigen Wochen hatten verschiedene Medien über eine Option berichtet, die Chelsea einen Leih-Abbruch im Winter ermöglicht hätte. Zuletzt hieß es jedoch, dass die Verantwortlichen der Blues nicht vorhatten, diese Möglichkeit zu nutzen.

    Anselmino absolvierte für den BVB zehn Pflichtspiele, schoss dabei ein Tor und bereitete ein weiteres vor.

  • BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

    TerminSpiel
    28. Januar, 21 UhrBVB - Inter Mailand (Champions League)
     1. Februar, 17.30 UhrBVB - 1. FC Heidenheim (Bundesliga)
    7. Februar, 15.30 UhrVfL Wolfsburg - BVB (Bundesliga)
    13. Februar, 20.30 UhrBVB - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
