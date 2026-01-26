Wegen Transferschock um Aaron Anselmino: BVB legt anderen geplanten Wechsel offenbar auf Eis

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hatten die Schwarzgelben eigentlich vor, Filippo Mane an einen Zweitligisten zu verleihen, verzichten nun aber wohl darauf - bedingt durch Anselminos Abgang.

The Athletic hatte am Sonntag berichtet, dass Chelsea von einer Klausel Gebrauch macht, die es dem Klub erlaubt, Anselmino noch vor dem Ende seines Leih-Engagements bei Borussia Dortmund zurückzuholen. Laut Sky fiel die Entscheidung erst am Sonntag - danach wäre die Klausel erloschen. Borussia Dortmund soll erst wenige Stunden zuvor darüber informiert worden sein. Nun berate man intern, wie in der Angelegenheit weiter vorgegangen werden soll.