Nach einem riesigen Fehler "komplett außen vor": Top-Talent des BVB unter Niko Kovac völlig chancenlos

Mane, 2022 von Sampdoria Genua in den Dortmunder Nachwuchs gewechselt, galt beim BVB in den vergangenen Jahren stets als Innenverteidiger der Zukunft. Mitte August hatte er im Erstrundenspiel des DFB-Pokals bei Drittligist Rot-Weiss Essen sein Profi-Debüt gefeiert, danach kamen lediglich zwei weitere Einsätze hinzu.

Bitter - und vermutlich auch einer der Gründe für die aktuelle Situation: Beim Bundesliga-Auftakt gegen St. Pauli hatte Mane kurz vor Schluss nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen und einen Elfmeter verschuldet, woraufhin der BVB noch eine 3:1-Führung aus der Hand gab.

Bei der U23 kann Mane derweil überzeugen, erhält Lob von Trainer Daniel Rios. Auch wegen der großen Konkurrenz im Abwehrzentrum scheint der Weg ins A-Team aktuell aber versperrt, weshalb trotz bis 2028 datiertem Vertrag über einen Abgang im Januar spekuliert wird. Laut Ruhr Nachrichten sei eine Leihe des italienischen U21-Nationalspielers ein "realistisches Szenario".