Abwehrtalent Filippo Mane ist vom Durchbruch bei Borussia Dortmund fürs Erste offenbar sehr weit entfernt.
Nach einem riesigen Fehler "komplett außen vor": Top-Talent des BVB unter Niko Kovac völlig chancenlos
Mane steht seit Monaten nicht im BVB-Kader
Wie die Ruhr Nachrichten berichten, ist der Innenverteidiger bei der ersten Mannschaft um Trainer Niko Kovac derzeit "komplett außen vor". Mane trainiere nicht einmal mehr mit den Profis, heißt es.
Stattdessen sei der 20-Jährige fest zur U23 zurückversetzt worden, für die er in den vergangenen neun Partien in der Regionalliga West in der Startelf stand. Für das Kovac-Team spielte Mane letztmals Mitte September beim 2:0 in Heidenheim, eine Woche später stand er beim 1:0 gegen Wolfsburg zum bis dato letzten Mal im Bundesliga-Kader.
- Getty
"Realistisches Szenario": Verlässt Mane den BVB im Winter?
Mane, 2022 von Sampdoria Genua in den Dortmunder Nachwuchs gewechselt, galt beim BVB in den vergangenen Jahren stets als Innenverteidiger der Zukunft. Mitte August hatte er im Erstrundenspiel des DFB-Pokals bei Drittligist Rot-Weiss Essen sein Profi-Debüt gefeiert, danach kamen lediglich zwei weitere Einsätze hinzu.
Bitter - und vermutlich auch einer der Gründe für die aktuelle Situation: Beim Bundesliga-Auftakt gegen St. Pauli hatte Mane kurz vor Schluss nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen und einen Elfmeter verschuldet, woraufhin der BVB noch eine 3:1-Führung aus der Hand gab.
Bei der U23 kann Mane derweil überzeugen, erhält Lob von Trainer Daniel Rios. Auch wegen der großen Konkurrenz im Abwehrzentrum scheint der Weg ins A-Team aktuell aber versperrt, weshalb trotz bis 2028 datiertem Vertrag über einen Abgang im Januar spekuliert wird. Laut Ruhr Nachrichten sei eine Leihe des italienischen U21-Nationalspielers ein "realistisches Szenario".
Filippo Mane: Die Leistungsdaten bei den Profis des BVB
- Spiele: 3
- Tore: 0
- Assists: 0
- Einsatzminuten: 176