"Die Dortmunder meinten gerade, dass der Platz dort relativ schlecht ist", verriet Joshua Kimmich nach dem 3:2-Sieg seines FC Bayern gegen den BVB am Samstagabend. Dortmund gewann das Hinspiel gegen Bergamo im Signal-Iduna-Park mit 2:0, verlor dann aber in der New Balance Arena dramatisch mit 1:4 und schied somit aus.
Wegen Champions-League-Gegner Atalanta: BVB-Stars warnten Bayern Münchens Joshua Kimmich vor einer Sache, die dem FCB in Bergamo Probleme bereiten könnte
Joshua Kimmich schaute Atalanta vs. BVB nicht: "Da war ich schon im Bett"
Kimmich selbst verfolgte die Partie nach eigener Auskunft nicht live. "Da war ich schon im Bett", erklärte der 31-jährige Mittelfeldstratege schmunzelnd. Durchaus überraschend, wurde das Spiel schließlich schon um 18.45 Uhr angepfiffen.
Der FC Bayern gastiert zum Achtelfinal-Hinspiel übernächsten Dienstag um 21 Uhr bei den Norditalienern. Abgesehen von einem schlechten Rasen erwarten die Münchner heißblütige Fans. "Die Stimmung dort ist sehr, sehr heiß", vermutet Kimmich.
Bayern-Trainer Kompany warnt vor Atalanta: "Haben Erfolgsgefühl in Europa"
Die Mannschaft von Trainer Raffaele Palladino ist in der Serie A aktuell zwar nur Siebter, spezialisierte sich in den vergangenen Jahren aber auf den Europapokal. 2024 gelang mit einem 3:0-Sieg im Finale gegen Bayer Leverkusen der Triumph in der Europa League. In der vergangenen Saison schaffte es Atalanta immerhin in die Champions-League-Playoffs, scheiterte dort aber an Club Brügge. "Es ist eine Mannschaft, die Europa gewohnt ist", sagte Trainer Vincent Kompany. "Die haben dieses Erfolgsgefühl in Europa."
Laut Kompany praktiziert Atalanta "eine ganz besondere Art von Fußball. Sie spielen wie fast keiner." Bergamo ist bekannt für hohes Pressing, darauf verwies auch Kimmich. "Ein unangenehmer Gegner", sagte er abschließend: "Aber wir müssen weiterkommen." In einem möglichen Viertelfinale wartet auf die Münchner dann der Sieger des Duells zwischen Real Madrid und Manchester City.
Die nächsten Spiele des FC Bayern
- Freitag, 6. März 20.30 Uhr: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Dienstag, 10. März 21 Uhr: Atalanta - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 14. März 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 18. März 21 Uhr: FC Bayern - Atalanta (Champions League)