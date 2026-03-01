Wegen Champions-League-Gegner Atalanta: BVB-Stars warnten Bayern Münchens Joshua Kimmich vor einer Sache, die dem FCB in Bergamo Probleme bereiten könnte

Die Mannschaft von Trainer Raffaele Palladino ist in der Serie A aktuell zwar nur Siebter, spezialisierte sich in den vergangenen Jahren aber auf den Europapokal. 2024 gelang mit einem 3:0-Sieg im Finale gegen Bayer Leverkusen der Triumph in der Europa League. In der vergangenen Saison schaffte es Atalanta immerhin in die Champions-League-Playoffs, scheiterte dort aber an Club Brügge. "Es ist eine Mannschaft, die Europa gewohnt ist", sagte Trainer Vincent Kompany. "Die haben dieses Erfolgsgefühl in Europa."

Laut Kompany praktiziert Atalanta "eine ganz besondere Art von Fußball. Sie spielen wie fast keiner." Bergamo ist bekannt für hohes Pressing, darauf verwies auch Kimmich. "Ein unangenehmer Gegner", sagte er abschließend: "Aber wir müssen weiterkommen." In einem möglichen Viertelfinale wartet auf die Münchner dann der Sieger des Duells zwischen Real Madrid und Manchester City.