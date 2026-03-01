Der FC Bayern ist Meister! Was nun? Vincent Kompany visiert besonderes Ziel an - und sollte eine Schwäche beheben

Trainer Vincent Kompany wollte sich zwar noch nicht gratulieren lassen. "Das ist kein Pokal", sagte er, aber immerhin: "Vom Gefühl her ein Mini-Pokal." Damit seiner Mannschaft in der Bundesliga nun nicht langweilig wird, schwor er sie direkt nach dem Gewinn dieses Mini-Pokals gleich auf ein neues Ziel ein.

"Wir haben die Möglichkeiten, in dieser Bundesligasaison etwas Schönes zu erreichen", erklärte Kompany. "Ich will jetzt nicht zu viel über Rekorde reden, das ist noch ein bisschen zu früh. Aber es gibt einen Rekord, der schon sehr, sehr lange steht - dieser Torrekord. Wenn wir so weitermachen, dann …" Kompany vollendete seinen Satz nicht, diese Aufgabe soll jetzt seine Mannschaft übernehmen.

Der Torrekord eines Klubs in einer Bundesligasaison steht bei 101, aufgestellt vom FC Bayern in der Spielzeit 1971/72. Nach 24 Spieltagen halten die Münchner nun bereits bei sagenhaften 88 Toren - im Schnitt also 3,7 pro Spiel. Halten sie diese Frequenz auch nur annähernd, werden sie den Rekord nicht nur brechen, sondern pulverisieren.

So wie die Münchener den Mannschafts-Torrekord jagen, jagt Harry Kane den individuellen. Aktuell steht er bei 30 Treffern. Robert Lewandowskis Bestwert aus der Saison 2020/21 liegt bei 41. Schwieriger, aber ebenfalls möglich. Gegen den BVB erzielte Kane im vierten Bundesligaspiel hintereinander einen Doppelpack. Wettbewerbsübergreifend steht er nun bei 45 Treffern, das ist sein persönlicher Karriere-Bestwert.