3:2 auswärts gegen den sogenannten Verfolger gewonnen, zehn Spiele vor Saisonende elf Punkte Vorsprung - der FC Bayern hat seine Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. Die Titelverteidigung dürfte den Münchenern gewiss sein. "Das werden wir nicht mehr abgeben", befand auch Interims-Kapitän Joshua Kimmich. Einen derartigen Vorsprung verspielte zu diesem Zeitpunkt der Saison noch keine Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga.
Der FC Bayern ist Meister! Was nun? Vincent Kompany visiert besonderes Ziel an - und sollte eine Schwäche beheben
Trainer Vincent Kompany wollte sich zwar noch nicht gratulieren lassen. "Das ist kein Pokal", sagte er, aber immerhin: "Vom Gefühl her ein Mini-Pokal." Damit seiner Mannschaft in der Bundesliga nun nicht langweilig wird, schwor er sie direkt nach dem Gewinn dieses Mini-Pokals gleich auf ein neues Ziel ein.
"Wir haben die Möglichkeiten, in dieser Bundesligasaison etwas Schönes zu erreichen", erklärte Kompany. "Ich will jetzt nicht zu viel über Rekorde reden, das ist noch ein bisschen zu früh. Aber es gibt einen Rekord, der schon sehr, sehr lange steht - dieser Torrekord. Wenn wir so weitermachen, dann …" Kompany vollendete seinen Satz nicht, diese Aufgabe soll jetzt seine Mannschaft übernehmen.
Der Torrekord eines Klubs in einer Bundesligasaison steht bei 101, aufgestellt vom FC Bayern in der Spielzeit 1971/72. Nach 24 Spieltagen halten die Münchner nun bereits bei sagenhaften 88 Toren - im Schnitt also 3,7 pro Spiel. Halten sie diese Frequenz auch nur annähernd, werden sie den Rekord nicht nur brechen, sondern pulverisieren.
So wie die Münchener den Mannschafts-Torrekord jagen, jagt Harry Kane den individuellen. Aktuell steht er bei 30 Treffern. Robert Lewandowskis Bestwert aus der Saison 2020/21 liegt bei 41. Schwieriger, aber ebenfalls möglich. Gegen den BVB erzielte Kane im vierten Bundesligaspiel hintereinander einen Doppelpack. Wettbewerbsübergreifend steht er nun bei 45 Treffern, das ist sein persönlicher Karriere-Bestwert.
- AFP
Der FC Bayern ist hinten anfällig - vor allem nach Standards
Beim Sieg gegen den BVB unterstrichen die Münchener aber nicht nur äußerst eindrücklich ihren unglaublichen Torhunger, sondern gleichzeitig auch ihre Anfälligkeit. 23 Gegentore kassierte der FC Bayern in der Bundesliga bereits, das sind drei mehr als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Vor allem seit dem Jahreswechsel haben die Münchener abgebaut, in neun Bundesligaspielen 2026 hielten sie nur einmal die Null.
Besonders anfällig ist der FC Bayern nach Standards, elf von 23 Gegentoren fielen nach ruhenden Bällen - so auch Nico Schlotterbecks zwischenzeitliche Dortmunder Führung. Bis zu möglichen Duellen mit den absoluten Topklubs der Champions League sollte Kompany diese Schwäche beheben. Beziehungsweise Aaron Danks, der im Trainerteam für Standards verantwortlich ist.
- Getty Images Sport
Kein Bundesliga-Klub holt mehr Punkte nach Rückständen als der FC Bayern
Bis dato wirkt als Gegenmittel gegen defensive Anfälligkeiten neben dem Torhunger auch die Nehmerqualität der Mannschaft. Wie so oft in dieser Saison kamen die Münchener auch in Dortmund nach einem Rückstand zurück. Trotz unangenehmsten Bedingungen, die Atmosphäre auf dem Rasen und auf den Rängen war schließlich gleichermaßen aufgeheizt. 18 Punkte holte der FC Bayern schon nach Rückständen, mehr als jeder andere Klub in der Bundesliga.
"Für die Mentalität und den Zusammenhalt sind solche Spiele wichtig", befand Kimmich. "Das schweißt zusammen." Auch Kompany lobte den "Charakter" seiner Mannschaft. Diese Erfahrungen dürften gerade in engen Spielen in den Cup-Wettbewerben noch von Vorteil sein. Schon beim Achtelfinale der Champions League gegen Atalanta Bergamo könnte es ähnlich hitzig werden.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Joshua Kimmich meldet sich eindrucksvoll zurück
Kimmich selbst meldete sich nach durchwachsenen Wochen ausgerechnet in Dortmund mit einer starken Leistung zurück - für Kompany wohl die erfreulichste personelle Erkenntnis aus dem Topspiel. "Heute hat er wieder gezeigt, wie wichtig er ist", lobte Sportdirektor Christoph Freund den Münchener Chefstrategen. Selbst BVB-Trainer Niko Kovac betonte: "Er war der kleine, aber feine Unterschied."
Kanes 1:1 leitete Kimmich mit einem klugen Chipball ein, das Siegtor zum 3:2 erzielte er per sehenswerter Direktabnahme selbst. "Weltklasse", befand Kovac. Auf dem Platz war Kimmich präsenter als zuletzt - und vor den Mikrofonen mit seiner Meister-Ansage ebenfalls.
Die nächsten fünf Spiele des FC Bayern
Datum Uhrzeit Begegnung Freitag, 6. März 20.30 Uhr FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) Dienstag, 10. März 21 Uhr Atalanta Bergamo - FC Bayern (Champions League) Samstag, 14. März 15.30 Uhr Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga) Mittwoch, 18. März 21 Uhr FC Bayern - Atalanta Bergamo (Champions League) Samstag, 21. März 15.30 Uhr FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)