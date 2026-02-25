"Es waren schon Kacktore": Kapitän Emre Can findet nach dem BVB-Debakel in Bergamo klare Worte

Allerdings habe man auch genügend Möglichkeiten gehabt, um zu verkürzen: "Wenn wir unsere Chancen mal nutzen würden ... ich glaube schon, dass wir in der zweiten Halbzeit einige Hundertprozentige hatten", haderte Can.

Der enttäuschte Kapitän betonte zwar, es sei "sehr, sehr unglücklich" gelaufen, räumte aber auch angesichts der "vielen individuellen Fehler" ein: "Wir sind am Ende, wenn man ehrlich ist, verdient nicht weitergekommen."

Der hohe Druck der Gastgeber sei dafür nicht verantwortlich gewesen. "Es waren schon Kacktore, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was für ein Wort ich sonst finden sollte", sagte der 32-Jährige, der als rechter Innenverteidiger über die komplette Spielzeit auf dem Platz gestanden hatte, über die vier Gegentreffer.