"Weder ein Attentäter noch ein schlechter Mensch": Luis Enrique verteidigt Brahim Diaz nach Panenka-Fehlschuss - und zieht einen Vergleich zu Zinedine Zidane

Enrique suchte in der Fußball-Geschichte nach Spielern, die sich in großen Spielen ebenfalls einen Panenka-Elfmeter zutrauten - womöglich, um aufzuzeigen, dass Diaz' Idee nicht allzu abwegig war und er den Versuch nicht mit Absicht vergab.

"Ich erinnere mich, dass Zinedine Zidane, der ein Fußballgott ist, während einer Weltmeisterschaft einen Panenka gemacht hat", erinnerte sich Enrique und verwies auf das Tor der französischen Legende im Finale der WM 2006 gegen Italien in Berlin. "Ich erinnere mich auch an Sergio Ramos, der während eines sehr wichtigen Spiels einen Panenka gemacht hat. Viele Spieler haben das schon gemacht."

Der ehemalige Trainer des FC Barcelona fügte hinzu: "Wenn man einen solchen Elfmeter trifft, sagt niemand etwas und alle applaudieren. Aber wenn man ihn verschießt, gibt es viele negative Meinungen über diesen Spieler, und das ist ein großartiger Spieler."