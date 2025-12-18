Sein Ansehen ist angeblich auf einem Tiefpunkt! Neuer brisanter Bericht zu Xabi Alonsos Zukunft bei Real Madrid

Wie das Blatt weiter schreibt, habe man innerhalb des Klubs den Eindruck, Alonso habe die ganze Kraft verloren, mit der vor einigen Monaten in Madrid aufgeschlagen ist. Er sei derzeit "ein Trainer, der versucht, die Mannschaft nicht zu verärgern", heißt es. Zudem soll Alonso seine sportliche Autorität "völlig verloren" haben.

Gegen den FC Sevilla geht es für Real nun in LaLiga weiter (Samstag, 21 Uhr). Laut Marca ist Alonsos Situation mehr als heikel. Die Vereinsführung fordere sofortige Besserung, man schaue nun von Spiel zu Spiel.

Das passt zur kürzlichen Berichterstattung der AS. Dort hieß es, dass nicht nur die Ergebnisse stimmen müssen, sondern auch die Leistungen der Mannschaft. Diese habe die Klubverantwortlichen beim 2:1-Sieg in Alonsos erstem "Endspiel" am Sonntag in Alaves trotz der kämpferischen Einstellung nicht überzeugt.

Sollte sich Real spielerisch steigern, werde Alonso zunächst einmal sicher wieder im Sattel sitzen und nach dem Jahresauftakt gegen Real Betis (4. Januar) auch das Team beim Final Four der Supercopa in Saudi-Arabien verantworten. Dort geht es im Halbfinale zunächst gegen Atletico Madrid.