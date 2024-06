Warum wird Serbien vs. Slowenien heute nicht live im Free TV gezeigt / übertragen?

Serbien absolviert heute sein zweites Spiel bei der EM 2024, es geht gegen Slowenien. Das Duell ist jedoch nicht live im Free-TV zu sehen.

Der EM-Donnerstag wird mit dem Spiel aus Gruppe C zwischen Serbien und Slowenien eröffnet. Um 15 Uhr ertönt der Anpfiff in München.

Die Serben peilen bei der EM in Deutschland den Einzug in die K.o.-Phase an, dafür ist ein Sieg gegen Slowenien fest eingeplant. Die Slowenen ihrerseits haben nach dem etwas überraschenden 1:1 zum Auftakt gegen Dänemark große Hoffnung, den Gruppenfavoriten tatsächlich ein Bein stellen zu können.

Wer sich Serbien gegen Slowenien heute live im Free-TV anschauen will, der wird leider enttäuscht. Denn eine Übertragung des Spiels im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht. Warum das so ist und wo man Slowenien vs. Serbien trotzdem live sehen kann, erfahrt Ihr im Folgenden.