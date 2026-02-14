Toni Kroos hat via Social Media auf Kommentare von Ex-Chelsea-Spieler Mikel John Obi reagiert. Der Nigerianer hatte den ehemaligen Top-Star von Real Madrid angeblich als "durchschnittlichen Mittelfeldspieler" bezeichnet, was Kroos zu einer Antwort via Instagram veranlasste. Das Problem? Wie Obi nun klarstellte, hat er die Sätze, auf die sich Kroos bezog, gar nicht gesagt.
"Warum hast du nicht bei Real Madrid gespielt?": Toni Kroos reagiert auf Zitate von Ex-Chelsea-Star - aber die sind fake
- Getty Images
Mikel John Obi hält sich angeblich für besseren Spieler als Toni Kroos
Die kontroversen Aussagen von Obi waren in der vergangenen Woche aufgetaucht: "Toni Kroos war ein durchschnittlicher Mittelfeldspieler. Ich war besser als er. Der große Unterschied ist, dass ich nicht für Real Madrid gespielt habe", soll Obi gesagt haben.
Darauf reagierte Kroos und schrieb nur einen Satz auf spanisch dazu: "Warum hast du nicht bei Real Madrid gespielt?"
- Getty Images Sport
Real Madrids Fede Valverde verteidigt Toni Kroos
Diese Antwort bekam wiederum Obi vorgelegt - und der stellte das Ganze in seinem Podcast 'The Obi one' klar: "Das ist eine ganz große Lüge. Dass man sagt, dass Modric, Carvajal, Kroos oder Nacho nicht gut sind, ist doch unglaublich. Sowas würde ich nie sagen - und werde das auch nie tun", sagte er lachend.
Obi bezeichnete Kroos und dessen ehemaligen Teamkollegen als Weltklasse: "Sie haben sechsmal die Champions League gewonnen. Dass man dann sagt, sie wären nicht gut gewesen, wäre doch verrückt", erklärte er.
Zuvor hatte noch Real Madrids Fede Valverde sein großes Idol Toni Kroos angesichts der Fake News verteidigt: "Tut mir leid, aber Toni Kroos ist einzigartig", postete der Uruguayer.
Kroos spielte von 2014 bis 2024 für Real und gewann in dieser Zeit mit den Königlichen fünfmal die Champions League, viermal die spanische Meisterschaft und einmal den spanischen Pokal.
Die Zahlen von Toni Kroos bei Real Madrid:
- Spiele: 465
- Spielminuten: 36.667
- Tore: 28
- Vorlagen: 99