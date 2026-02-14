"Warum hast du nicht bei Real Madrid gespielt?": Toni Kroos reagiert auf Zitate von Ex-Chelsea-Star - aber die sind fake

Diese Antwort bekam wiederum Obi vorgelegt - und der stellte das Ganze in seinem Podcast 'The Obi one' klar: "Das ist eine ganz große Lüge. Dass man sagt, dass Modric, Carvajal, Kroos oder Nacho nicht gut sind, ist doch unglaublich. Sowas würde ich nie sagen - und werde das auch nie tun", sagte er lachend.

Obi bezeichnete Kroos und dessen ehemaligen Teamkollegen als Weltklasse: "Sie haben sechsmal die Champions League gewonnen. Dass man dann sagt, sie wären nicht gut gewesen, wäre doch verrückt", erklärte er.

Zuvor hatte noch Real Madrids Fede Valverde sein großes Idol Toni Kroos angesichts der Fake News verteidigt: "Tut mir leid, aber Toni Kroos ist einzigartig", postete der Uruguayer.

Kroos spielte von 2014 bis 2024 für Real und gewann in dieser Zeit mit den Königlichen fünfmal die Champions League, viermal die spanische Meisterschaft und einmal den spanischen Pokal.