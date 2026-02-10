Toni Kroos, ehemaliger Weltklasse-Fußballer von unter anderem Bayern München und Real Madrid, hat sich zu den strittigen Szenen des Bundesliga-Duells zwischen dem FCB und der TSG 1899 Hoffenheim (5:1) geäußert - und dabei klargemacht, dass er den Ärger der Gäste gut verstehen kann.
"Und dann muss halt wieder ein Elfmeter her": Toni Kroos ätzt gegen den Schiedsrichter des Top-Spiels zwischen Bayern München und Hoffenheim
Die TSG hatte sich vor allem über die frühe Rote Karte für Kevin Akpoguma aufgeregt, der in der ersten Hälfte nach einem Zweikampf mit Luis Diaz vom Platz musste. Schiedsrichter Tobias Stieler entschied zudem noch auf Elfmeter für die Münchner, die durch Harry Kane mit 1:0 in Führung gingen.
Auf die Frage nach dem Top-Spiel zwischen Spitzenreiter FC Bayern und dem Tabellendritten aus Hoffenheim sagte Kroos in seinem Podcast 'Einfach mal luppen': "Das hat der Kollege Stieler schnell beendet. Du kannst natürlich auch ein Spiel komplett unnötig einfach beenden als Schiedsrichter." Er ergänzte mit Blick auf den Zweikampf: "Ich kenne noch nicht nicht einmal alle Aufreger, aber das reicht für mich nicht einmal für ein Foul."
Toni Kroos: "Das kennt man auch von Real, wenn es nicht läuft"
In Unterzahl glich Hoffenheim durch Andrej Kramaric nach einem Patzer von Bayern-Keeper Manuel Neuer aus, doch noch vor der Pause bekamen die Münchner einen weiteren Strafstoß, den erneut Kane nutzte. "Und dann muss halt wieder ein Elfmeter her. Das kennt man auch von Real, wenn es nicht läuft", meinte Kroos.
Durch den Sieg hielten die Bayern ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. An ein echtes Titelrennen in der Bundesliga glaubt Kroos nicht. "Wir hätten einen Meisterkampf, wenn Dortmund sechs Punkte vorne wäre, so rum nicht", sagte er. Am 28. Februar empfängt der BVB die Münchner im eigenen Stadion zum absoluten Bundesliga-Topspiel.
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace