"Und dann muss halt wieder ein Elfmeter her": Toni Kroos ätzt gegen den Schiedsrichter des Top-Spiels zwischen Bayern München und Hoffenheim

Die TSG hatte sich vor allem über die frühe Rote Karte für Kevin Akpoguma aufgeregt, der in der ersten Hälfte nach einem Zweikampf mit Luis Diaz vom Platz musste. Schiedsrichter Tobias Stieler entschied zudem noch auf Elfmeter für die Münchner, die durch Harry Kane mit 1:0 in Führung gingen.

Auf die Frage nach dem Top-Spiel zwischen Spitzenreiter FC Bayern und dem Tabellendritten aus Hoffenheim sagte Kroos in seinem Podcast 'Einfach mal luppen': "Das hat der Kollege Stieler schnell beendet. Du kannst natürlich auch ein Spiel komplett unnötig einfach beenden als Schiedsrichter." Er ergänzte mit Blick auf den Zweikampf: "Ich kenne noch nicht nicht einmal alle Aufreger, aber das reicht für mich nicht einmal für ein Foul."