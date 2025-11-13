"Kann viele Jahre prägen": Toni Kroos lobt Toptalent Arda Güler von Real Madrid in den höchsten Tönen

"Er hat ein richtig feines Füßchen, was er in dieser Saison schon öfter sehr gewinnbringend für Real eingesetzt hat", analysierte die deutsche Fußball-Ikone. "Mich freut es, dass er in diesem Jahr zum ersten Mal deutlich mehr Spielanteile bekommt, weil er sich das fußballerisch verdient und ein Junge ist, auf den man in Zukunft auch setzen kann."

Unter dem neuen Madrider Trainer Xabi Alonso scheint sich der 20-Jährige endgültig durchgesetzt zu haben. Im Spiel des 43-Jährigen hat Güler viele Freiheiten, ist laufstark, technisch versiert und kann zu jeder Zeit die entscheidenden Pässe spielen oder selbst vor dem Tor gefährlich werden.

Es wäre nicht übertrieben, den türkischen Nationalspieler bei den Königlichen mittlerweile als Dreh- und Angelpunkt zu bezeichnen - neben Größen wie Jude Bellingham oder Eduardo Camavinga kurbelt Güler das Spiel der Los Blancos immer wieder nach vorne an.