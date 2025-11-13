Toni Kroos zeigt sich von der Entwicklung Arda Gülers begeistert. Das Mittelfeld-Juwel von Real Madrid könnte eine große Karriere starten, wie Kroos gegenüber Sport1 erklärt.
"Kann viele Jahre prägen": Toni Kroos lobt Toptalent Arda Güler von Real Madrid in den höchsten Tönen
Güler feiert endgültigen Durchbruch unter Alonso
"Er hat ein richtig feines Füßchen, was er in dieser Saison schon öfter sehr gewinnbringend für Real eingesetzt hat", analysierte die deutsche Fußball-Ikone. "Mich freut es, dass er in diesem Jahr zum ersten Mal deutlich mehr Spielanteile bekommt, weil er sich das fußballerisch verdient und ein Junge ist, auf den man in Zukunft auch setzen kann."
Unter dem neuen Madrider Trainer Xabi Alonso scheint sich der 20-Jährige endgültig durchgesetzt zu haben. Im Spiel des 43-Jährigen hat Güler viele Freiheiten, ist laufstark, technisch versiert und kann zu jeder Zeit die entscheidenden Pässe spielen oder selbst vor dem Tor gefährlich werden.
Es wäre nicht übertrieben, den türkischen Nationalspieler bei den Königlichen mittlerweile als Dreh- und Angelpunkt zu bezeichnen - neben Größen wie Jude Bellingham oder Eduardo Camavinga kurbelt Güler das Spiel der Los Blancos immer wieder nach vorne an.
Kroos zu Vergleichen mit Güler: "Ist ein anderer Spielertyp"
"Deswegen hoffe ich, dass er weiterhin konstant Spielzeit bekommt, weil man sich nur so verbessern kann", führte Kroos weiter aus. Mittlerweile sollen sogar Vereine wie Manchester City Interesse an einer Verpflichtung Gülers zeigen, der im Sommer 2023 für kolportierte 24 Millionen Euro von Fenerbahce Istanbul zu Real kam. Gut angelegtes Geld, wie der 114-fache deutsche Nationalspieler findet: "Es freut mich grundsätzlich, weil er ein guter Junge ist."
Gleichzeitig halte Kroos "nichts" von Vergleichen. "Arda ist zudem ein anderer Spielertyp als ich. Seine beste Position ist deutlich offensiver als meine, deswegen geht es überhaupt nicht um meine Nachfolge."
Güler wird ohnehin seinen eigenen Weg gehen und hat offensichtlich in Alonso den perfekten Trainer für sein Spiel gefunden. Kroos betonte, "dass er viele Jahre bei Real prägen kann". In bislang 77 Spielen für Madrid gelangen dem Spielmacher 15 Tore und 17 Vorlagen.
Toni Kroos: Seine Statistiken bei Real Madrid
Real Madrid
- 465 Spiele/18 Tore/24 Assists
- 28 Tore
- 99 Assists
Erfolge mit Real Madrid
- 4 x spanischer Meister
- 4 x UEFA-Supercup-Sieger
- 5 x Champions-League-Sieger
- 5 x FIFA-Klub-Weltmeister
- 1 x spanischer Pokalsieger
- 4 x spanischer Superpokalsieger