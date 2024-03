Mit Aleksandar Pavlovic, Jan-Niklas Beste und vier Stuttgartern: Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt DFB-Kader für Testspiele bekannt

Zwei Testspiele stehen für das DFB-Team in diesem Monat an. Bundestrainer Julian Nagelsmann wirbelt seinen Kader durcheinander.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen DFB-Kader für die beiden anstehenden Testspiele in Frankreich und gegen die Niederlande präsentiert. Dabei bestätigten sich die bereits am Wochenende in den Medien aufgekommenen Meldungen, dass es einen großen Umbruch in der deutschen Mannschaft gibt.

Gleich sechs Neulinge stehen im 26-köpfigen Aufgebot : Der Heidenheimer Jan-Niklas Beste, Aleksander Pavlovic vom FC Bayern, Maximilian Beier aus Hoffenheim sowie die Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav. Elf Spieler aus dem November-Kader wurden nicht mehr berücksichtigt, darunter Stars wie Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Jonas Hofmann. Leroy Sané fehlt gesperrt.

Dafür geben die 2014er-Weltmeister Neuer (nach mehr als 15 Monaten) und Kroos (nach fast drei Jahren) ihre Comebacks. Auch der Frankfurter Robin Koch, wie Kroos zuletzt bei der EM 2021 dabei, wurde bei Nagelsmanns Suche nach mehr "Arbeitern" und "Verteidigungsmonstern" wieder berücksichtigt.

Mit fünf Profis um die Routiniers Neuer und Thomas Müller stellt der FC Bayern nach wie vor den größten Block. Von den Himmelsstürmern aus Stuttgart nominierte Nagelsmann vier, von Tabellenführer Leverkusen drei Akteure. Niclas Füllkrug ist der einzige Dortmunder im Aufgebot.