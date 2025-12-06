Wann und wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Spielplan, Anstoßzeiten und Spielorte des DFB Teams

Am 11. Juni beginnt die WM 2026 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika (21 Uhr deutsche Zeit). Für Deutschland startet das Turnier drei Tage später, am 14. Juni ist die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Curacao gefordert. Die Partie findet Ortszeit 13 Uhr statt, in Deutschland geht es zu einer sehr angenehmen Uhrzeit um 19 Uhr los.

Weiter geht es am 20. Juni, also sechs Tage nach dem Auftakt, gegen die Elfenbeinküste. Hier wird Ortszeit 16 Uhr angestoßen, in Deutschland ist dann 22 Uhr.

Zum Abschluss der Vorrunde wartet mit Ecuador dann der wohl stärkste Gruppengegner auf das DFB-Team. Das Duell mit den Südamerikanern steigt am 25. Juni. Auch hier gilt: Der Anpfiff ertönt um 16 Uhr Ortszeit in den USA und um 22 Uhr deutscher Zeit.

Deutschlands Anstoßzeiten bei der WM 2026 in der Übersicht: