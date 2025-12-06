Wann und wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Spielplan, Anstoßzeiten und Spielorte des DFB Teams

Den drohenden dicken Brocken wie Kroatien, Marokko, Japan, Kolumbien oder Norwegen konnte Deutschland bei der Auslosung der Gruppen der WM 2026 aus dem Weg gehen. Das DFB-Team erwischte eine machbare Gruppe, hat mit Ecuador und der Elfenbeinküste aber dennoch zwei potenziell gefährliche Gegner. Zum Auftakt ist Deutschland derweil gegen WM-Neuling Curacao der haushohe Favorit.
Seit Samstagabend ist nun auch klar, zu welchen Anstoßzeiten deutscher Zeit das DFB-Team bei seinen Vorrundenspielen im Einsatz sein wird. GOAL hat alle Termine hier in der Übersicht.