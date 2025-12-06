Nick Woltemade Germanygetty
Wann und wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Spielplan, Anstoßzeiten und Spielorte des DFB Teams

Deutschlands WM-Gruppengegner stehen seit Freitag fest. Am Samstag wurde auch bekannt, wann genau das DFB-Team spielt.

Den drohenden dicken Brocken wie Kroatien, Marokko, Japan, Kolumbien oder Norwegen konnte Deutschland bei der Auslosung der Gruppen der WM 2026 aus dem Weg gehen. Das DFB-Team erwischte eine machbare Gruppe, hat mit Ecuador und der Elfenbeinküste aber dennoch zwei potenziell gefährliche Gegner. Zum Auftakt ist Deutschland derweil gegen WM-Neuling Curacao der haushohe Favorit.

Seit Samstagabend ist nun auch klar, zu welchen Anstoßzeiten deutscher Zeit das DFB-Team bei seinen Vorrundenspielen im Einsatz sein wird. GOAL hat alle Termine hier in der Übersicht.

    Wann spielt Deutschland bei der WM 2026? Spielplan und Anstoßzeiten des DFB Teams

    Am 11. Juni beginnt die WM 2026 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika (21 Uhr deutsche Zeit). Für Deutschland startet das Turnier drei Tage später, am 14. Juni ist die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Curacao gefordert. Die Partie findet Ortszeit 13 Uhr statt, in Deutschland geht es zu einer sehr angenehmen Uhrzeit um 19 Uhr los.

    Weiter geht es am 20. Juni, also sechs Tage nach dem Auftakt, gegen die Elfenbeinküste. Hier wird Ortszeit 16 Uhr angestoßen, in Deutschland ist dann 22 Uhr.

    Zum Abschluss der Vorrunde wartet mit Ecuador dann der wohl stärkste Gruppengegner auf das DFB-Team. Das Duell mit den Südamerikanern steigt am 25. Juni. Auch hier gilt: Der Anpfiff ertönt um 16 Uhr Ortszeit in den USA und um 22 Uhr deutscher Zeit.

    Deutschlands Anstoßzeiten bei der WM 2026 in der Übersicht:

    SpielDatumAnstoß (deutsche Zeit)
    Deutschland - Curacao14. Juni 202619 Uhr
    Deutschland - Elfenbeinküste20. Juni 202622 Uhr
    Deutschland - Ecuador25. Juni 202622 Uhr
  • Wo spielt Deutschland bei der WM 2026? Die Spielorte des DFB-Teams

    Deutschland wird in der Vorrunde der WM 2026 nicht in Mexiko, sondern nur in den USA und Kanada spielen. Zum Auftakt gegen Curacao ist Houston der Spielort für die deutsche Mannschaft.

    Am 2. Spieltag geht es für das DFB-Team dann nach Kanada, gegen die Elfenbeinküste spielt man in Toronto. Den Vorrundenabschluss bestreiten Nagelsmanns Jungs dann wieder in den USA, auf Ecuador trifft Deutschland in New Jersey.

    SpielDatumSpielort
    Deutschland - Curacao14. Juni 2026 (13 Uhr Ortszeit, 19 Uhr deutsche Zeit)Houston (USA)
    Deutschland - Elfenbeinküste20. Juni 2026 (16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr deutsche Zeit)Toronto (Kanada)
    Deutschland - Ecuador25. Juni 2026 (16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr deutsche Zeit)New Jersey (USA)
    Deutschland (DFB) bei der WM 2026: Alle Gruppen in der Übersicht

    Gruppen A - F

    Gruppe AGruppe BGruppe CGruppe DGruppe EGruppe F
    MexikoKanadaBrasilienUSADeutschlandNiederlande
    SüdafrikaPlayoff-Gewinner (Italien, Bosnien, Wales oder Nordirland)MarokkoParaguayCuracaoJapan
    SüdkoreaKatarHaitiAustralienElfenbeinküstePlayoff-Gewinner (Ukraine, Polen, Schweden oder Albanien)
    Playoff-Gewinner (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien oder Irland)SchweizSchottlandPlayoff-Gewinner (Türkei, Rumänien, Slowakei oder Kosovo)EcuadorTunesien

    Gruppen G - L

    Gruppe GGruppe HGruppe IGruppe JGruppe KGruppe L
    BelgienSpanienFrankreichArgentinienPortugalEngland
    ÄgyptenKap VerdeSenegalAlgerienPlayoff-Gewinner (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien)Kroatien
    IranSaudi-ArabienPlayoff-Gewinner (Irak, Bolivien oder Surinam)ÖsterreichUsbekistanGhana
    NeuseelandUruguayNorwegenJordanienKolumbienPanama