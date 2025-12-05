"Sie haben drei, vier richtige Topstars": Julian Nagelsmann warnt vor einem deutschen WM-Gegner besonders

Neuling Curacao mit Nationaltrainer Dick Advocaat werde "spannend zu analysieren. Aber wir werden nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen", meinte Nagelsmann mit Blick auf den Auftaktgegner am 14. Juni in Philadelphia oder Houston.

Afrikameister Elfenbeinküste, am 20. Juni in Toronto oder Kansas City der zweite Kontrahent, sei "eine Mannschaft, die man schlagen kann, aber die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte", ergänzte der Bundestrainer.

Am 25. Juni geht es in Philadelphia oder East Rutherford gegen Ecuador, die "nicht leicht zu spielen" seien. "Sie haben drei, vier richtige Topstars", sagte Nagelsmann über Spieler wie Moises Caicedo von Klubweltmeister FC Chelsea oder Willian Pacho von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und erinnerte daran, dass "sie in der Quali Zweiter hinter Argentinien geworden sind".