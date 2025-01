Erik ten Hag war zuletzt häufiger beim BVB im Stadion. Muss sich Nuri Sahin daher um seinen Job sorgen?

Trainer Nuri Sahin erhält von Borussia Dortmunds Verantwortlichen zwar auch nach der bitteren 2:4-Niederlage bei Holstein Kiel am Dienstag volle Rückendeckung - in der öffentlichen Diskussion könnte es für Sahin in nächster Zeit aber ungemütlich werden. Da helfen die Spekulationen rund um Erik ten Hag natürlich ganz und gar nicht.