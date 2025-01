Der BVB rutscht nach der Pleite in Kiel tiefer in die Krise. Lars Ricken und Emre Can sind stinksauer, Rückendeckung gibt es aber für den Trainer.

Nach der enttäuschenden 2:4-Niederlage gegen Holstein Kiel droht der BVB, den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. Sportvorstand Lars Ricken und Kapitän Emre Can üben im Anschluss scharfe Kritik am Auftritt der Dortmunder Mannschaft.