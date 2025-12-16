60 Millionen Euro! Gericht fällt Hammer-Urteil im Zoff zwischen Kylian Mbappe und PSG

Abgelehnt wurde hingegen die von Mbappes Anwälten beantragte Umwandlung seiner befristeten Verträge in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Auf dieser Grundlage hatte der französische Nationalspieler Forderungen in Höhe von 263 Millionen Euro gegen seinen Ex-Verein erhoben. Die Gegenforderungen von PSG, die sich auf 440 Millionen Euro beliefen, wurden ebenfalls vollständig zurückgewiesen.

Mbappes Rechtsvertreter erklärten am Dienstag in einer Mitteilung: "Die Anwälte von Kylian Mbappe nehmen die heutige Entscheidung des Arbeitsgerichts mit Zufriedenheit zur Kenntnis. Dieses Urteil bestätigt, dass eingegangene Verpflichtungen einzuhalten sind. Es stellt eine einfache Wahrheit wieder her: Auch in der Profifußballbranche gilt das Arbeitsrecht für alle."