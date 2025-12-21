"Er ist jetzt ein Freund": Kylian Mbappe widmet Jubel nach Rekord-Tor für Real Madrid Cristiano Ronaldo

"Es ist ein besonderer Tag. Das Ziel war es, das Jahr positiv zu beenden, und diesen Rekord zu erreichen, ist wirklich unglaublich", sagte Mbappe im Klub-TV: "Mit Cristiano, meinem Idol, dem besten Spieler in der Geschichte von Real Madrid und einer weltweiten Legende, gleichzuziehen, ist eine Ehre für mich."

Nach seinem Treffer per Foulelfmeter (86.) stellte Mbappe den legendären "Siu-Jubel" von Ronaldo nach. Auf Instagram teilte er anschließend eine Bilderreihe, die seinen Jubel sowie ein Foto von ihm in jungen Jahren mit Ronaldo zeigt. "Glaube an deine Träume", schrieb Mbappe in Verbindung mit einem Kronen- und Ziegen-Emoji und markierte den Portugiesen unter seinem Post.