Von Cristiano Ronaldos letztem Tanz bis zu Englands großer Chance: Sechs Gründe, warum die EURO 2024 episch wird

Für einige große Spieler ist die EM 2024 eine Chance, sich mit einem kolossalen Erfolg zu verabschieden, für andere geht es um weit mehr als Fußball.

Das Warten hat fast ein Ende. Am Freitag wird die Euro 2024 endlich beginnen. Deutschland und Schottland bestreiten in München das Eröffnungsspiel der womöglich unvorhersehbarsten EM der jüngeren Vergangenheit, zu viele Favoriten gibt es.

England und Frankreich sind in den Augen der meisten Menschen zwar die beiden Top-Anwärter auf den Titel, aber auch Portugal, Spanien und Belgien verfügen über einige große Talente. Titelverteidiger Italien ist unter Luciano Spalletti noch nicht so richtig in Schwung gekommen, aber Gastgeber Deutschland scheint sich dank Julian Nagelsmann langsam, aber sicher wieder in die richtige Richtung zu bewegen, und vergesst nicht die Niederländer.

Alles in allem hat die Euro 2024 das Zeug, spektakulär zu werden, und das nicht nur wegen der großen Vielfalt an Mannschaften, die um den Titel kämpfen werden. Es gibt auch sechs andere Gründe, wieso die EM 2024 episch werden könnte.