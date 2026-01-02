Vincent KompanyGetty
Daniel Buse

Vincent Kompany bekommt Verstärkung: FC Bayern schlägt bei Manchester City zu

Vincent Kompany verstärkt seinen Staff mit einem erfahrenen Mitarbeiter von Man City, der in München zum Co-Trainer wird.

Beim FC Bayern München arbeitet seit Donnerstag mit Daniel Fradley ein neuer Co-Trainer im Staff von Chefcoach Vincent Kompany. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell.

  • "Unser Trainerteam bekommt Verstärkung durch Daniel Fradley. Zuletzt war er bei Manchester City unter Pep Guardiola tätig und ergänzt nun als Co-Trainer das Team von Chefcoach Vincent Kompany", teilten die Bayern mit

    Bei City arbeitete der 35-Jährige seit 2023 als Chef-Analytiker Guardiola zu und versorgte den Übungsleiter mit Daten zur Spielvorbereitung sowie Analysen der eigenen Mannschaft und des Gegners. Nun steigt er in München sogar zum Co-Trainer auf und wird der neben Aaron Danks, Rene Maric, Floribert N'Galula, Bram Geers und Rodyse Munienge der sechste Assistent von Chefcoach Vincent Kompany.

    • Werbung

  • Schon vor seinem Engagement in Manchester arbeitete Fradley, der selbst die UEFA-B-Lizenz besitzt, für die City Group: Er war Techniktrainer bei New York City FC, unter anderem unter Patrick Vieira und Domenec Torrent, und dort auch für die Leistungsanalyse zuständig. 

  • Die nächsten Spiele des FC Bayern München:

    • 6. Januar: RB Salzburg - FC Bayern (Testspiel)
    • 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
    • 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
    • 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
    • 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Klub Freundschaftsspiele
Salzburg crest
Salzburg
SAL
Bayern München crest
Bayern München
FCB
0