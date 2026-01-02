Beim FC Bayern München arbeitet seit Donnerstag mit Daniel Fradley ein neuer Co-Trainer im Staff von Chefcoach Vincent Kompany. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell.
Vincent Kompany bekommt Verstärkung: FC Bayern schlägt bei Manchester City zu
"Unser Trainerteam bekommt Verstärkung durch Daniel Fradley. Zuletzt war er bei Manchester City unter Pep Guardiola tätig und ergänzt nun als Co-Trainer das Team von Chefcoach Vincent Kompany", teilten die Bayern mit.
Bei City arbeitete der 35-Jährige seit 2023 als Chef-Analytiker Guardiola zu und versorgte den Übungsleiter mit Daten zur Spielvorbereitung sowie Analysen der eigenen Mannschaft und des Gegners. Nun steigt er in München sogar zum Co-Trainer auf und wird der neben Aaron Danks, Rene Maric, Floribert N'Galula, Bram Geers und Rodyse Munienge der sechste Assistent von Chefcoach Vincent Kompany.
Schon vor seinem Engagement in Manchester arbeitete Fradley, der selbst die UEFA-B-Lizenz besitzt, für die City Group: Er war Techniktrainer bei New York City FC, unter anderem unter Patrick Vieira und Domenec Torrent, und dort auch für die Leistungsanalyse zuständig.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München:
- 6. Januar: RB Salzburg - FC Bayern (Testspiel)
- 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
- 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)