Vincent Kompany bekommt Verstärkung: FC Bayern schlägt bei Manchester City zu

"Unser Trainerteam bekommt Verstärkung durch Daniel Fradley. Zuletzt war er bei Manchester City unter Pep Guardiola tätig und ergänzt nun als Co-Trainer das Team von Chefcoach Vincent Kompany", teilten die Bayern mit.

Bei City arbeitete der 35-Jährige seit 2023 als Chef-Analytiker Guardiola zu und versorgte den Übungsleiter mit Daten zur Spielvorbereitung sowie Analysen der eigenen Mannschaft und des Gegners. Nun steigt er in München sogar zum Co-Trainer auf und wird der neben Aaron Danks, Rene Maric, Floribert N'Galula, Bram Geers und Rodyse Munienge der sechste Assistent von Chefcoach Vincent Kompany.