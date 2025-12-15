"Insbesondere angesichts des Namens": Bayern-Trainer Vincent Kompany wird große Ehre zuteil

Weil er in der Bundesliga mit den Bayern gegen den FSV Mainz 05 (2:2) gefordert war, konnte Kompany nicht zur Preisverleihung reisen. Stattdessen nahm sein Vater Pierre die Ehre entgegen. "Vincent denkt nicht daran, sich auszuruhen", sagte er.

Sein Sohn bedankte sich in einer Videobotschaft. Der Preis bedeute ihm "sehr viel", sagte er, "insbesondere angesichts des Namens und der damit verbundenen Geschichte. Raymond Goethals bleibt eine Inspiration, weit über die Grenzen unseres Landes hinaus."