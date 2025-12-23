Ein Trio soll es Kane und Dier gleichtun: Vincent Kompany zieht beim FC Bayern einen interessanten Vergleich

"Die Arbeit mit dieser Mannschaft ist eine pure Freude - ich spüre jeden Tag diesen Hunger nach mehr, und auch nach Niederlagen ist unsere Kabine stabil", sagte Kompany. Hoffnung auf eine erfolgreiche Rückrunde machen ihm vor allem die Comebacks der drei Langzeitverletzten. Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito sollen die Rollen einnehmen, die in der Vorsaison die titelhungrigen Routiniers aus England Harry Kane (32) und Eric Dier (31) innehatten.

"Vor einem Jahr sagte ich, dass uns unter anderem die Gier von Harry Kane und Eric Dier nach ihren ersten Titeln pushen wird", schrieb Kompany. "2026 werden uns unsere Rückkehrer Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito ebenfalls Energie geben."