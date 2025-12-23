Zunächst verteilte Kompany mit einleitenden Worten Glückwünsche und äußerte Stolz und Dankbarkeit, Teil der Bayern-Familie zu sein. Anschließend richtete er seinen Fokus auf das Sportliche: "Mit Blick auf 2026 haben wir eine Basis gelegt, auf der wir Schritt für Schritt unsere Ziele erreichen können." Die Münchner führen die Bundesliga nach einer famosen Hinrunde mit neun Punkten Vorsprung an und sind noch in beiden Cup-Wettbewerben vertreten.
Ein Trio soll es Kane und Dier gleichtun: Vincent Kompany zieht beim FC Bayern einen interessanten Vergleich
"Die Arbeit mit dieser Mannschaft ist eine pure Freude - ich spüre jeden Tag diesen Hunger nach mehr, und auch nach Niederlagen ist unsere Kabine stabil", sagte Kompany. Hoffnung auf eine erfolgreiche Rückrunde machen ihm vor allem die Comebacks der drei Langzeitverletzten. Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito sollen die Rollen einnehmen, die in der Vorsaison die titelhungrigen Routiniers aus England Harry Kane (32) und Eric Dier (31) innehatten.
"Vor einem Jahr sagte ich, dass uns unter anderem die Gier von Harry Kane und Eric Dier nach ihren ersten Titeln pushen wird", schrieb Kompany. "2026 werden uns unsere Rückkehrer Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito ebenfalls Energie geben."
Musiala wartet noch - Ito und Davies feierten schon ihre Comeback
Der FC Bayern gewann im Sommer die Bundesliga, für Kane und Dier war es jeweils der erste große Titel ihrer Karriere. Dier wechselte anschließend zur AS Monaco, Kane blieb in München - und steigerte sich nach seinem hervorragenden Vorjahr noch einmal. In der Hinrunde erzielte er in 25 Pflichtspielen 30 Tore.
Zwei der drei von Kompany angesprochenen Langzeitverletzten kehrten mittlerweile auf den Platz zurück. Ito stand nach seinem auskurierten Mittelfußbruch zuletzt schon zweimal in der Startelf, Davies kam nach seinem Kreuzbandriss zu drei Einwechslungen. Einzig Musiala (Wadenbeinbruch) wartet noch auf sein Comeback, bei ihm soll es im Januar soweit sein. Zuletzt stieg er immerhin schon ins Mannschaftstraining ein.
Die nächsten Partien des FC Bayern
- Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)