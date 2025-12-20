Nach einem starken Saisonstart unter dem neuen Trainer Xabi Alonso tut sich Real Madrid in den vergangenen Wochen sehr schwer - und der Coach ist mittlerweile unter Beschuss. In der Liga musste Real die Tabellenführung an den Erzrivalen FC Barcelona abgeben und hat inzwischen vier Punkte Rückstand auf die Katalanen. Joselu, Ex-Stürmer der Königlichen, hat sich nun zur brenzligen Lage bei den Madrilenen geäußert und sich an einer Erklärung versucht.
"Vielleicht fehlt ihnen das": Ex-Stürmer Joselu benennt mögliches Problem bei Real Madrid
- Getty Images Sport
Joselu über Real-Kader: "Weiß nicht, ob dieses Gefühl noch da ist"
"Vielleicht fehlt ihnen der Vorteil durch dieses Gefühl: Als ich dort war, wussten 80 Prozent der Spieler ganz genau, was es bedeutet, wenn man das Real-Trikot trägt", sagte Joselu der spanischen Sportzeitung AS. "Ich weiß nicht, ob dieses Gefühl noch da ist oder nicht. Wenn man spielt und dabei ein richtiger Real-Madrid-Fan ist, kommt etwas Besonderes dazu", ergänzte er.
- Getty Images Sport
Joselu: Spieler "würden jemanden für diesen Verein umbringen"
Der ehemalige Angreifer, der inzwischen bei Al-Gharafa in Katar spielt, fügte hinzu: "Wenn irgendwas anderes fehlt, muss man wenigstens dieses Gefühl haben. Ich hatte es. Ich habe gemerkt, dass Nacho jemanden für diesen Verein umbringen würde, dass es Carvajal auch mit nur einem Knie genauso machen würde, Lucas Vazquez auch, Fede Valverde auch. Vini Jr. gibt auch alles und ist ein riesiger Real-Fan."
- Getty Images
Erfahrene Spieler fehlen Real-Trainer Xabi Alonso
In der aktuellen Situation wird die Mannschaft allerdings vor allem von zwei Spielern getragen, die Joselu nicht erwähnte: Die Tore von Kylian Mbappe, der nach der Zeit des Angreifers nach Madrid kam, halten Real in den Wettbewerben noch einigermaßen auf Kurs - und die Paraden von Keeper Thibaut Courtois.
Kapitän Dani Carvajal fehlt dem Team von Trainer Xabi Alonso noch bis Januar wegen einer Knieverletzung. Auch andere erfahrene Spieler wie Antonio Rüdiger und David Alaba mussten lange pausieren. Fede Valverde hingegen war fit, hat aber allem Anschein nach Probleme mit dem neuen Coach, der ihn zwischenzeitlich aus dem zentralen Mittelfeld auf die Rechtsverteidigerposition schob.
Die nächsten Spiele von Real Madrid:
- 20.12.: Real Madrid - FC Sevilla (Liga)
- 04.01.: Real Madrid - Real Betis (Liga)
- 08.01.: Atletico Madrid - Real Madrid (Supercopa)
- 11.01.: Mögliches Supercopa-Finale