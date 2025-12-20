"Vielleicht fehlt ihnen das": Ex-Stürmer Joselu benennt mögliches Problem bei Real Madrid

In der aktuellen Situation wird die Mannschaft allerdings vor allem von zwei Spielern getragen, die Joselu nicht erwähnte: Die Tore von Kylian Mbappe, der nach der Zeit des Angreifers nach Madrid kam, halten Real in den Wettbewerben noch einigermaßen auf Kurs - und die Paraden von Keeper Thibaut Courtois.

Kapitän Dani Carvajal fehlt dem Team von Trainer Xabi Alonso noch bis Januar wegen einer Knieverletzung. Auch andere erfahrene Spieler wie Antonio Rüdiger und David Alaba mussten lange pausieren. Fede Valverde hingegen war fit, hat aber allem Anschein nach Probleme mit dem neuen Coach, der ihn zwischenzeitlich aus dem zentralen Mittelfeld auf die Rechtsverteidigerposition schob.