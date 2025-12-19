Der 19-jährige Victor Valdepenas feierte zuletzt am Sonntagabend beim 2:1-Erfolg von Real Madrid gegen Deportivo Alaves sein Profidebüt und stand aufgrund der angespannten Personalsituation in der Blancos-Defensive direkt in der Startelf. Beim Gegentreffer zum 1:1 sah der Innenverteidiger jedoch nicht gut aus. Das sagte auch Trainer Xabi Alonso öffentlich - und bereute dies offenbar nun.
Er hatte ihn für eine Szene deutlich kritisiert! Xabi Alonso entschuldigte sich offenbar bei Real-Profi für öffentliche Aussage
Informationen der spanischen Zeitung Marca zufolge entschuldigte sich Alonso nach der Pressekonferenz am vergangenen Sonntag bei Valdepenas und versuchte ihm zu erklären, warum er sich gegenüber den Medien so geäußert hatte. Der Bericht stellt fest, dass Alonso sich gegenüber Valdepenas nicht für seine Kritik rechtfertigen musste. Außerdem lobte er den Teenager öffentlich im Vorfeld des Sieges von Real gegen Talavera in der Copa del Rey am Mittwoch.
- Getty Images Sport
"... bei dem Valdepenas einen Fehler gemacht hat": Kritik von Alonso
"Das Spiel war hart umkämpft. Wir sind sehr gut gestartet und gingen in Führung, aber dann verloren wir die Kontrolle und konnten das Spiel nicht zu Ende bringen. Wir sind gut in die zweite Halbzeit gestartet und hatten Chancen, aber wir haben das einzige Tor kassiert, bei dem Valdepenas einen Fehler gemacht hat, denn bei allen anderen war er sehr korrekt und hat sehr gut gespielt", hatte Alonso nach der Partie in Alaves gesagt.
Valdepenas war aufgrund der Abwesenheit von Alvaro Carreras, Fran Garcia und Ferland Mendy als linker Außenverteidiger eingesetzt worden.
Valdepenas beim BVB im Visier
Valdepenas, der als großes Talent gilt, stand zuletzt ohnehin in den Schlagzeilen. Nach Informationen der spanischen Ausgabe von ESPN ist Borussia Dortmund neben Bayer Leverkusen, weiteren Bundesligisten und dem FC Arsenal einer der Vereine, die ein Auge auf ihn geworfen haben.
Schon im Mai galten der BVB und Leverkusen als mögliche Abnehmer, zu einem Wechsel kam es damals jedoch nicht - und auch aktuell stehen die Zeichen eher nicht auf Abschied. Dem Bericht zufolge plant der spanische U19-Nationalspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann, seine Zukunft weiterhin beim LaLiga-Tabellenzweiten.
Federico Valverde lobt Victor Valdepenas
Nach seinem Debüt gegen Alaves erhielt Valdepenas sogar ein Sonderlob von Kapitän Federico Valverde. Er habe "ein großartiges Spiel gemacht", sagte dieser und verriet weiter: "Vor der Partie habe ich ihm gesagt, er solle es genießen und schätzen, für Real Madrid zu spielen. Er hat das Wappen wie nie zuvor verteidigt."
Gelingt es Valdepenas, sich im Team von Alonso festzuspielen, dürften Annäherungen anderer Vereine wenig Aussicht auf Erfolg haben. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2029.
Sollte Real dem athletischen Linksfuß jedoch keine klare Perspektive bieten, könnte ein Abschied erneut zum Thema werden. Das Beispiel von Landsmann Chema Andres, der im Sommer von Real zum VfB Stuttgart wechselte, zeigt jedenfalls, dass die Bundesliga durchaus ein sinnvoller Karriereschritt sein kann.
Victor Valdepenas: Seine Stationen
- Villa Rosa: 2011 bis 2016
- Rayo Vallecano: 2016 bis 2018
- Real Madrid: 2018 bis 2020
- CD Leganes: 2020 bis 2022
- Real Madrid: seit 2022