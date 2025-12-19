Er hatte ihn für eine Szene deutlich kritisiert! Xabi Alonso entschuldigte sich offenbar bei Real-Profi für öffentliche Aussage

"Das Spiel war hart umkämpft. Wir sind sehr gut gestartet und gingen in Führung, aber dann verloren wir die Kontrolle und konnten das Spiel nicht zu Ende bringen. Wir sind gut in die zweite Halbzeit gestartet und hatten Chancen, aber wir haben das einzige Tor kassiert, bei dem Valdepenas einen Fehler gemacht hat, denn bei allen anderen war er sehr korrekt und hat sehr gut gespielt", hatte Alonso nach der Partie in Alaves gesagt.

Valdepenas war aufgrund der Abwesenheit von Alvaro Carreras, Fran Garcia und Ferland Mendy als linker Außenverteidiger eingesetzt worden.