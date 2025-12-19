"Lügen vergiften die Öffentlichkeit": Zoff zwischen Barca und Real Madrid eskaliert

"Ich muss sagen, dass diese Dimension, die wir erreicht haben, auch Neid hervorruft, und dass dieser Neid von denen, die mit unfairen Mitteln alle Verhaltens-, Ethik- und Moralregeln und nicht nur die sportlichen Regeln missachten, sehr schlecht gehandhabt wird", erklärte Laporta laut spanischen Medien: "Ich nehme an, Sie wissen, wen ich meine: diejenigen, die permanente Verleumdungskampagnen gegen unser Wappen und unser Wesen führen. Und das werden wir nicht zulassen. Es sind dieselben, die Macht mit unaufgeklärter Willkür verwechseln."

Der 63-Jährige nannte den Adressaten seines Rundumschlags zwar nicht namentlich, dennoch liegt es auf der Hand, an wen er sich wendete. In den vergangenen Wochen hatte Real-Präsident Florentino Perez gleich zweimal heftig gegen Barca ausgeteilt. Im Zuge des Negreira-Falls warf er Barca Manipulation vor und knöpfte sich dabei auch den Liga- und Schiedsrichter-Verband vor. Laut Laporta sollten die Madrilenen lieber vor der eigenen Haustür kehren, statt Barcelona zur Zielscheibe zu machen. "Sie praktizieren Zynismus und maßlose Arroganz; sie verfügen über einen Fernsehsender, über den sie ständig und ununterbrochen Lügen verbreiten und die Öffentlichkeit vergiften."