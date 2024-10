"Vielleicht der beste Spieler der Welt!" Experte sieht Chelsea-Star Cole Palmer "eine Klasse besser" als Arsenals Bukayo Saka

C. Palmer

Für Ex-Tottenham-Profi Jamie O'Hara spielen Palmer und Yamal in einer anderen Liga als Gunners-Star Saka.

Es ist eine beliebte Disziplin unter Fans und Experten, Spieler X mit Spieler Y zu vergleichen: Messi vs. Ronaldo, Haaland vs. Mbappé, etc.

In England fragen sich viele gerade, wie gut eigentlich Cole Palmer ist, der jüngst mit einem Viererpack in nur einer Halbzeit Premier-League-Geschichte schrieb und maßgeblichen Anteil am Höhenflug des FC Chelsea hat.

Der frühere Tottenham-Profi und TV-Pundit Jamie O'Hara scheint großer Palmer-Fan zu sein und stellt den Blues-Youngster weit über Arsenal-Star Bukayo Saka.