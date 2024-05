Ist es in der Bundesliga einfacher zu spielen als in anderen Ländern? Jadon Sancho von Borussia Dortmund sieht das nicht so.

Jadon Sancho von Borussia Dortmund kann nicht nachvollziehen, warum die Bundesliga in der Außenwahrnehmung von anderen Ländern als weniger anspruchsvoll angesehen wird.