"Verp*** dich!": Sohn von Paul Scholes fordert Manchester Uniteds Trainer Ruben Amorim zum Abgang auf

Der portugiesische Coach war nach der Punkteteilung erneut in die Kritik gekommen, da die aktuelle Saison zwar in der Liga besser als die desaströse letzte läuft, enttäuschende Resultate wie das vom Sonntag aber immer noch oft eingefahren werden.

Amorim sorgte mit seinem Statement bei der Pressekonferenz für Verwunderung, denn er sagte den Journalisten: "Ich bin hierher gekommen, um Manager von Manchester United zu sein, nicht um Trainer von Manchester United zu sein. Ich weiß, dass ich nicht Tuchel heiße, nicht Conte und nicht Mourinho, aber ich bin der Manager von Manchester United. Und das wird auch noch anderthalb Jahre so bleiben oder bis der Vorstand beschließt, das zu ändern. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde meine Arbeit machen, bis jemand anderes hierher kommt, um mich zu ersetzen."