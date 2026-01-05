Arron Scholes, Sohn von Manchester Uniteds Mittelfeld-Legende Paul Scholes, hat nach dem 1:1 der Red Devils bei Leeds United via Social Media mit Trainer Ruben Amorim abgerechnet.
"Verp*** dich!": Sohn von Paul Scholes fordert Manchester Uniteds Trainer Ruben Amorim zum Abgang auf
- Getty Images Sport
Ruben Amorim verwundert mit Aussagen bei der Pressekonferenz
Der portugiesische Coach war nach der Punkteteilung erneut in die Kritik gekommen, da die aktuelle Saison zwar in der Liga besser als die desaströse letzte läuft, enttäuschende Resultate wie das vom Sonntag aber immer noch oft eingefahren werden.
Amorim sorgte mit seinem Statement bei der Pressekonferenz für Verwunderung, denn er sagte den Journalisten: "Ich bin hierher gekommen, um Manager von Manchester United zu sein, nicht um Trainer von Manchester United zu sein. Ich weiß, dass ich nicht Tuchel heiße, nicht Conte und nicht Mourinho, aber ich bin der Manager von Manchester United. Und das wird auch noch anderthalb Jahre so bleiben oder bis der Vorstand beschließt, das zu ändern. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde meine Arbeit machen, bis jemand anderes hierher kommt, um mich zu ersetzen."
- Getty Images Sport
Scholes-Sohn Arron greift United-Trainer Ruben Amorim an
Arron Scholes gefiel weder das United-Spiel noch die Amorim-Kommentare. Er schrieb bei X: "Verp*** dich, du nutzloser Idiot! Ein weiterer Jose Mourinho, der um die Abfindung bettelt. Du wurdest vom Klub unterstützt und hast einige der schlechtesten taktischen Entscheidungen getroffen, die ich je während eines Spiels gesehen habe. Nur du bist daran schuld. Steh dazu, wie du es versprochen hast, und verp*** dich!"
Scholes spielte auf die finanzielle Unterstützung an, die Amorim für die Deals auf dem Transfermarkt erhalten hatte. Allein im vergangenen Sommer durfte er für rund 240 Millionen Euro neue Spieler holen - wobei nur Matheus Cunha und Bryan Mbeumo dem Team bislang weiterhalfen.
- Getty Images Sport
Ruben Amorim: "Spiele besser unter Kontrolle als letztes Jahr"
Nach zwei Unentschieden in Folge gegen den Tabellenletzten der Premier League, die Wolverhampton Wanderers, und Aufsteiger Leeds United hofft Manchester United, am Mittwoch beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Burnley wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.
Zum Spiel gegen Leeds, bei dem Matheus Cunha für die Red Devils noch zum Endstand ausglich, sagte Amorim: "Wir haben es geschafft, wieder ins Spiel zurückzufinden. Letztes Jahr wäre das ganz anders gewesen. Dieses Jahr haben wir die Spiele besser unter Kontrolle als letztes Jahr, aber wir sind frustriert, dass wir am Ende nicht gewonnen haben."
Die nächsten Duelle von Manchester United:
- 07.01., 21.15 Uhr: Burnley (A)
- 11.01., 17.30 Uhr: Brighton (H)
- 17.01., 13.30 Uhr: Manchester City (H)
- 25.01., 17.30 Uhr: Arsenal (A)