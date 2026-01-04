"Ich bin hierher gekommen, um Manager zu sein, nicht Trainer!" Ruben Amorim deutet bei denkwürdiger PK Abschied von Manchester United an

"Ich habe das Gefühl, dass wir, wenn wir ein perfektes 3-4-3 spielen wollen, viel Geld ausgeben müssen und Zeit brauchen", sagte der Portugiese zunächst frustriert: "Ich beginne zu verstehen, dass das nicht passieren wird. Also muss ich mich vielleicht anpassen."

Nach einer Frage, ob er noch die Unterstützung des Vorstands habe, wurde Amorim dann deutlich. Er will mehr Kontrolle! "Zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass Sie (die Reporter; Anm. d. Red.) selektive Informationen über alles erhalten haben. Ich bin hierher gekommen, um Manager von Manchester United zu sein, nicht um Trainer von Manchester United zu sein. Und das ist klar. Ich weiß, dass ich nicht (Thomas) Tuchel heiße, nicht (Antonio) Conte und auch nicht (Jose) Mourinho, aber ich bin der Manager von Manchester United. Und das wird auch so bleiben, bis in 18 Monaten oder wenn der Vorstand beschließt, etwas zu ändern. Das war mein Punkt. Damit möchte ich schließen. Ich werde nicht kündigen. Ich werde meine Arbeit machen, bis jemand anderes hierherkommt, um mich zu ersetzen."

Amorim, der das Amt in Manchester im November 2024 übernahm und noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, ergänzte: "Ich möchte nur sagen, dass ich der Manager dieser Mannschaft sein werde, nicht nur der Trainer. Das habe ich ganz klar gesagt, und in 18 Monaten ist das vorbei, und dann wird jeder seinen Weg gehen. Das war die Vereinbarung. Das ist meine Aufgabe. Nicht Trainer zu sein. Wenn die Leute nicht mit den Gary Nevilles (TV-Experte und ehemaliger Spieler von Manchester United; Anm. d. Red.) und der Kritik an allem umgehen können, müssen wir den Verein verändern. In jeder Abteilung - der Scouting-Abteilung und der Sportdirektor - muss jeder seine Arbeit machen, ich werde meine 18 Monate lang machen, und dann gehen wir weiter." Anschließend dampfte der 40-Jährige ab und ließ die staunenden Reporter zurück.