Nach dem 1:1 von Manchester United gegen Leeds United hat Trainer Ruben Amorim Kritik an der Vereinsführung der Red Devils geübt und im Zuge dessen mehr Verantwortung gefordert. Zudem deutete der 40-Jährige an, dass seine Tage bald gezählt sein könnten, wenn er nicht die Unterstützung bekomme, die er seiner Meinung nach braucht.
"Ich bin hierher gekommen, um Manager zu sein, nicht Trainer!" Ruben Amorim deutet bei denkwürdiger PK Abschied von Manchester United an
Amorim deutet seinen Abschied von ManUnited an
"Ich habe das Gefühl, dass wir, wenn wir ein perfektes 3-4-3 spielen wollen, viel Geld ausgeben müssen und Zeit brauchen", sagte der Portugiese zunächst frustriert: "Ich beginne zu verstehen, dass das nicht passieren wird. Also muss ich mich vielleicht anpassen."
Nach einer Frage, ob er noch die Unterstützung des Vorstands habe, wurde Amorim dann deutlich. Er will mehr Kontrolle! "Zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass Sie (die Reporter; Anm. d. Red.) selektive Informationen über alles erhalten haben. Ich bin hierher gekommen, um Manager von Manchester United zu sein, nicht um Trainer von Manchester United zu sein. Und das ist klar. Ich weiß, dass ich nicht (Thomas) Tuchel heiße, nicht (Antonio) Conte und auch nicht (Jose) Mourinho, aber ich bin der Manager von Manchester United. Und das wird auch so bleiben, bis in 18 Monaten oder wenn der Vorstand beschließt, etwas zu ändern. Das war mein Punkt. Damit möchte ich schließen. Ich werde nicht kündigen. Ich werde meine Arbeit machen, bis jemand anderes hierherkommt, um mich zu ersetzen."
Amorim, der das Amt in Manchester im November 2024 übernahm und noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, ergänzte: "Ich möchte nur sagen, dass ich der Manager dieser Mannschaft sein werde, nicht nur der Trainer. Das habe ich ganz klar gesagt, und in 18 Monaten ist das vorbei, und dann wird jeder seinen Weg gehen. Das war die Vereinbarung. Das ist meine Aufgabe. Nicht Trainer zu sein. Wenn die Leute nicht mit den Gary Nevilles (TV-Experte und ehemaliger Spieler von Manchester United; Anm. d. Red.) und der Kritik an allem umgehen können, müssen wir den Verein verändern. In jeder Abteilung - der Scouting-Abteilung und der Sportdirektor - muss jeder seine Arbeit machen, ich werde meine 18 Monate lang machen, und dann gehen wir weiter." Anschließend dampfte der 40-Jährige ab und ließ die staunenden Reporter zurück.
- Getty Images Sport
Amorim frustriert über verpassten Sieg
Gegen Leeds lag ManUnited in allen wichtigen Statistiken vorne. Nach dem Rückstand durch Brenden Aaronson (62.) kam seine Mannschaft aber nicht mehr über ein Remis hinaus. Matheus Cunha erzielte drei Minuten später den Ausgleich.
Amroim sprach bei TNT Sports anschließend von einem verpassten Sieg. "Ich denke, wir haben gut gespielt. Ich denke, wir hatten in diesem Spiel mehr Kontrolle als gegen die Wolves (1:1; Anm. d. Red.). Das ist wichtig, weil es zeigt, wie man sich mit den Fehlern, die wir aus dem letzten Spiel gelernt haben, auf diese Woche vorbereiten kann. Wir haben Leeds kontrolliert, bei den Standardsituationen, den zweiten Bällen, sie sind vorne wirklich schnell", sagte er und ergänzte: "Letztes Jahr wäre das ganz anders gewesen. Dieses Jahr haben wir mehr Kontrolle über die Spiele als letztes Jahr, aber wir sind frustriert, dass wir nicht gewonnen haben."
- Getty Images Sport
Amorim äußert sich zu möglichen Wintertransfers
Ob ManUnited im Winter auf dem Transfermarkt nochmal aktiv wird, ließ Amorim derweil offen. In Amad Diallo, Bryan Mbeumo und Noussair Mazraoui fehlen derzeit drei potenzielle Startspieler, die beim Afrika Cup weilen.
Stattdessen hofft er auf "mehr Einsatzzeit" für Bruno Fernandes und Mason Mount. Zunächst solle der Blick auf den vorhandenen Kader gehen und sich nicht auf die Konkurrenz wenden. "United ist einer der besten Vereine der Welt. Wenn man hier ist und sich auf einen anderen Verein konzentriert, dann stimmt etwas nicht mit einem", betonte Amorim: "Man sollte sich einfach auf das Spiel konzentrieren und sich mit den Spielern vorbereiten, die wir haben."
Für die Red Devils geht es bereits am kommenden Mittwoch weiter, wenn es zum Duell mit dem FC Burnley kommt. Am Sonntag wartet Brighton & Hove Albion im FA Cup.
Ruben Amorim: Trainerstatistik bei Manchester United
- Spiele: 63
- Siege: 25
- Remis: 15
- Niederlagen: 23
- Punkteschnitt: 1,43