"Fehlende Qualität": Ruben Amorim erklärt peinlichen Patzer von Manchester United

Bruno Fernandes, Mason Mount and Kobbie Mainoo fehlten verletzt, Bryan Mbeumo (Kanada) und Amad Diallo (Elfenbeinküste) sind mit ihren Nationalmannschaften beim Afrika-Cup im Einsatz. Wolverhampton hatte zuvor zwölf Spiele nacheinander verloren, es war erst der dritte Punktgewinn im 19. Premier-League-Spiel.

"Uns fehlen eine Menge Spieler zur gleichen Zeit. Natürlich ist es etwas anderes, wenn Casemiro und (Manuel, d. Red) Ugarte im Mittelfeld spielen, als wenn man Kobbie Mainoo, Mason Mount oder Bruno hat – das ist normal", sagte Amorim: "Wir müssen nur unsere Spieler zurückbekommen, dann wird das Spiel auch flüssiger laufen."