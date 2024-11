Pep und City müssen schon die nächste Niederlage hinnehmen. Für den Starcoach und Torjäger Haaland enden irre Serien.

Pep Guardiola hat mit dem kriselnden Meister Manchester City im Duell mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler eine historische Niederlage kassiert.

Nach drei Niederlagen in Folge mussten sich die Citizens trotz einer Führung auch bei Brighton and Hove Albion mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Erstmals in seiner Trainerkarriere verlor Guardiola damit vier Pflichtspiele nacheinander.