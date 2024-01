Wer Jürgen Klopps letztes Heimspiel an der Anfield Road sehen will, braucht ein dickes Portemonnaie.

Die Ankündigung Jürgen Klopps, den FC Liverpool im Sommer zu verlassen und die Möglichkeit, den Titel in der Premier League zu gewinnen, lassen die Ticketpreise für das letzte Heimspiel der Reds in dieser Saison gehörig in die Höhe schnellen.