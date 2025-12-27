Liverpools Klub-Legende Jamie Carragher ist der Meinung, dass die Reds aufgrund der schwächeren Leistungen in der ersten Saisonhälfte im Winter-Transferfenster erneut in ihren Kader investieren müssen, auch wenn sie bereits im Sommer Rekordsummen für ihre Neuverpflichtungen ausgegeben haben.
"Unausgeglichen", "fehlende Tiefe": Legende äußert Kritik am Kader des FC Liverpool und fordert Transfers
- Getty Images Sport
Liverpool erfüllt die hohen Erwartungen bislang nicht
Die Mission Titelverteidigung von Liverpool in der Premier League verläuft bislang nicht nach Plan. Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Wolverhampton am Samstag lagen die Reds zehn Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal. Mit drei Punkten gegen die Wolves würde Liverpool Chelsea und Manchester United im Klassement überholen und auf den vierten Platz vorrücken.
Um eine deutlich bessere Rückrunde zu spielen, ist Carragher der Meinung, dass die Reds erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen müssen. Der TV-Experte verwies auf die Entscheidung von Manchester City, vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation tief in die Tasche zu greifen. Die Cityzens hinkten damals, wie nun auch Liverpool, zum Jahreswechsel weit hinterher und holten Omar Marmoush, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov und Nico Gonzalez in ihren Kader. In der Endabrechnung landeten sie in der Liga immerhin noch auf dem dritten Platz.
- (C)GettyImages
Carragher: Liverpool sollte sich ein Beispiel an ManCity nehmen
Carragher ist fest davon überzeugt, dass Liverpool Verstärkungen auf gleich mehreren Positionen braucht. In seiner Kolumne für die englische Zeitung The Telegraphschrieb Carragher: "Pep Guardiola hat auf die Probleme reagiert, indem er insgesamt 200 Millionen Euro für Khusanov, Vitor Reis, Marmoush und Nico Gonzalez ausgegeben hat. City war danach verbessert, kam wieder auf einen Champions-League-Platz und ist ein Jahr später wieder im Rennen um alle Titel."
Die Reds-Legende sieht bei Liverpool vor allem Bedarf für einen neuen Innenverteidiger und einen neuen Stürmer. Für die Abwehrzentrale wird dabei erneut Marc Guehi von Crystal Palace gehandelt, der bereits im Sommer kurz vor einem Wechsel an die Anfield Road stand, bevor die Londoner den Deal doch noch platzen ließen.
- AFP
Carragher: "Umstände haben sich geändert"
Für die Sturmposition sieht Carragher nicht nur seit dem Beinbruch von Alexander Isak Handlungsbedarf bei seinem Ex-Klub. Antoine Semenyo von Bournemouth ist angeblich einer der Angreifer, an denen Liverpool dran ist, doch im Rennen um ihn gibt es hochkarätige Konkurrenz. Aktuell soll Manchester City die Nase beim Stürmer, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro hat, vorn haben.
"Liverpool hatte beim Aufsetzen all der Verträge im Sommer nicht vor, sich in der Winter-Transferperiode nochmal zu verstärken", schrieb Carragher. "Jetzt haben sich die Umstände aber geändert: Alexander Isaks Beinbruch und die fehlenden Alternativen für Virgil van Dijk und Ibrahima Konate in der Innenverteidigung. Slots Kader war bereits vor Isaks Verletzung unausgeglichen, mit fehlender Tiefe", ergänzte er.
Der Spielplan des FC Liverpool
- 27.12., 16 Uhr: Liverpool vs. Wolverhampton
- 01.01., 18.30 Uhr: Liverpool vs. Leeds
- 04.01., 16 Uhr: Fulham vs. Liverpool
- 08.01., 21 Uhr: Arsenal vs. Liverpool
- 12.01., 20.45 Uhr: Liverpool vs. Barnsley (FA-Cup)