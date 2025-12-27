Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Daniel Buse

"Unausgeglichen", "fehlende Tiefe": Legende äußert Kritik am Kader des FC Liverpool und fordert Transfers

Knapp 500 Millionen Euro gaben die Reds zuletzt für Neue aus - doch mehr Geld ist laut Carragher nötig, um die Saison zu retten.

Liverpools Klub-Legende Jamie Carragher ist der Meinung, dass die Reds aufgrund der schwächeren Leistungen in der ersten Saisonhälfte im Winter-Transferfenster erneut in ihren Kader investieren müssen, auch wenn sie bereits im Sommer Rekordsummen für ihre Neuverpflichtungen ausgegeben haben. 

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Liverpool erfüllt die hohen Erwartungen bislang nicht

    Die Mission Titelverteidigung von Liverpool in der Premier League verläuft bislang nicht nach Plan. Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Wolverhampton am Samstag lagen die Reds zehn Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal. Mit drei Punkten gegen die Wolves würde Liverpool Chelsea und Manchester United im Klassement überholen und auf den vierten Platz vorrücken. 

    Um eine deutlich bessere Rückrunde zu spielen, ist Carragher der Meinung, dass die Reds erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen müssen. Der TV-Experte verwies auf die Entscheidung von Manchester City, vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation tief in die Tasche zu greifen. Die Cityzens hinkten damals, wie nun auch Liverpool, zum Jahreswechsel weit hinterher und holten Omar Marmoush, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov und Nico Gonzalez in ihren Kader. In der Endabrechnung landeten sie in der Liga immerhin noch auf dem dritten Platz.

    • Werbung
  • Marc-Guehi(C)GettyImages

    Carragher: Liverpool sollte sich ein Beispiel an ManCity nehmen

    Carragher ist fest davon überzeugt, dass Liverpool Verstärkungen auf gleich mehreren Positionen braucht. In seiner Kolumne für die englische Zeitung The Telegraphschrieb Carragher: "Pep Guardiola hat auf die Probleme reagiert, indem er insgesamt 200 Millionen Euro für Khusanov, Vitor Reis, Marmoush und Nico Gonzalez ausgegeben hat. City war danach verbessert, kam wieder auf einen Champions-League-Platz und ist ein Jahr später wieder im Rennen um alle Titel."

    Die Reds-Legende sieht bei Liverpool vor allem Bedarf für einen neuen Innenverteidiger und einen neuen Stürmer. Für die Abwehrzentrale wird dabei erneut Marc Guehi von Crystal Palace gehandelt, der bereits im Sommer kurz vor einem Wechsel an die Anfield Road stand, bevor die Londoner den Deal doch noch platzen ließen. 

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    Carragher: "Umstände haben sich geändert"

    Für die Sturmposition sieht Carragher nicht nur seit dem Beinbruch von Alexander Isak Handlungsbedarf bei seinem Ex-Klub. Antoine Semenyo von Bournemouth ist angeblich einer der Angreifer, an denen Liverpool dran ist, doch im Rennen um ihn gibt es hochkarätige Konkurrenz. Aktuell soll Manchester City die Nase beim Stürmer, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro hat, vorn haben.

    "Liverpool hatte beim Aufsetzen all der Verträge im Sommer nicht vor, sich in der Winter-Transferperiode nochmal zu verstärken", schrieb Carragher. "Jetzt haben sich die Umstände aber geändert: Alexander Isaks Beinbruch und die fehlenden Alternativen für Virgil van Dijk und Ibrahima Konate in der Innenverteidigung. Slots Kader war bereits vor Isaks Verletzung unausgeglichen, mit fehlender Tiefe", ergänzte er.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Der Spielplan des FC Liverpool

    • 27.12., 16 Uhr: Liverpool vs. Wolverhampton 
    • 01.01., 18.30 Uhr: Liverpool vs. Leeds
    • 04.01., 16 Uhr: Fulham vs. Liverpool
    • 08.01., 21 Uhr: Arsenal vs. Liverpool 
    • 12.01., 20.45 Uhr: Liverpool vs. Barnsley (FA-Cup)
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Leeds crest
Leeds
LEE
0