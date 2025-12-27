"Unausgeglichen", "fehlende Tiefe": Legende äußert Kritik am Kader des FC Liverpool und fordert Transfers

Die Mission Titelverteidigung von Liverpool in der Premier League verläuft bislang nicht nach Plan. Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Wolverhampton am Samstag lagen die Reds zehn Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal. Mit drei Punkten gegen die Wolves würde Liverpool Chelsea und Manchester United im Klassement überholen und auf den vierten Platz vorrücken.

Um eine deutlich bessere Rückrunde zu spielen, ist Carragher der Meinung, dass die Reds erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen müssen. Der TV-Experte verwies auf die Entscheidung von Manchester City, vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation tief in die Tasche zu greifen. Die Cityzens hinkten damals, wie nun auch Liverpool, zum Jahreswechsel weit hinterher und holten Omar Marmoush, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov und Nico Gonzalez in ihren Kader. In der Endabrechnung landeten sie in der Liga immerhin noch auf dem dritten Platz.