"Er hat mir zurückgeschrieben": Tottenhams Micky van de Ven entschuldigt sich bei Liverpools schwer verletztem Alexander Isak

Tottenhams Innenverteidiger Micky van de Ven hat erzählt, dass er sich bei Liverpools Alexander Isak gemeldet hat, nachdem sein Tackling bei der 1:2-Niederlage gegen die Reds den Schweden schwer verletzt hatte. Isak erlitt am vergangenen Samstag eine Knöchelverletzung und brach sich das Wadenbein. Er wird Liverpool in den kommenden Monaten fehlen.
Van de Ven will Isaks Schuss blocken
Isak wurde am Samstagabend im Tottenham Hotspur Stadium in der Halbzeitpause für Conor Bradley eingewechselt und erzielte zehn Minuten später den 1:0-Führungstreffer für die Reds. Als der Liverpool-Neuzugang abzog, kam Spurs-Innenverteidiger Micky van de Ven von der Seite, um den Schuss zu verhindern. Der Niederländer konnte Isaks Versuch nicht blocken, das Standbein des Stürmers verdrehte sich anschließend unter dem ehemaligen Wolfsburger.
Liverpool-Trainer Arne Slot: "Eine riesengroße Enttäuschung"
In einem Interview mit Sky Sports blickte van de Ven zurück: "Ich habe ihm eine Nachricht geschickt, weil ich ihn natürlich nicht verletzen oder ihm wehtun wollte. Ich wollte nur den Schuss blocken. Ich glaube, es war einfach Pech, dass sein Fuß zwischen meinen Beinen gelandet ist. Deshalb habe ich ihm hinterher eine Nachricht geschickt und ihm natürlich alles Gute gewünscht. Ich hoffe, dass er bald wieder spielen kann. Er hat sich über die Nachricht gefreut und mir zurückgeschrieben", sagte er.
Van de Vens Versuch, Isak zu stoppen, kam jedoch bei Liverpools Cheftrainer Arne Slot nicht gut an, der das Tackling als "rücksichtslos" bezeichnete. Isak wurde Anfang der Woche erfolgreich operiert und Slot zeigte sich zuversichtlich, dass Isak vor Saisonende wieder einsatzbereit sein wird.
Slot sagte nach dem Spiel über van de Vens Aktion: "Wenn man solch ein Tackling zehnmal macht, besteht zehnmal die realistische Gefahr, dass sich der Spieler schwer verletzt. Es wird eine lange Pause von mehreren Monaten werden. Das ist eine riesengroße Enttäuschung für ihn und damit auch für uns."
Spurs-Coach Thomas Frank verteidigt Micky van de Ven nach Arne Slots Kritik
Slots Kommentare kamen bei Spurs-Trainer Thomas Frank nicht gut an, der sich am Dienstag dazu äußerte. Er sagte: "Ich bin natürlich anderer Meinung. Wir sprechen hier von einem Verteidiger, Micky van de Ven, der alles tun wird, um ein Tor zu verhindern."
Er schilderte die Situation aus seiner Sicht: "Er sprintet zurück und er tut alles, was er kann, um den Schuss zu blocken. Also macht er ein Sliding Tackling. Leider hat Isak seinen Fuß genau dort hingesetzt - und das lässt alles schlimmer aussehen, als es ist. Ich denke, das war eine ganz normale Aktion für einen Verteidiger."
Frank ergänzte: "Wenn mein Verteidiger das nicht tut, dann ist er meiner Meinung nach kein richtiger Verteidiger. Micky ist ein sehr fairer Spieler. Die beiden Spieler haben das untereinander geklärt - und das ist ein gutes Zeichen."
