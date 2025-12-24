"Er hat mir zurückgeschrieben": Tottenhams Micky van de Ven entschuldigt sich bei Liverpools schwer verletztem Alexander Isak

In einem Interview mit Sky Sports blickte van de Ven zurück: "Ich habe ihm eine Nachricht geschickt, weil ich ihn natürlich nicht verletzen oder ihm wehtun wollte. Ich wollte nur den Schuss blocken. Ich glaube, es war einfach Pech, dass sein Fuß zwischen meinen Beinen gelandet ist. Deshalb habe ich ihm hinterher eine Nachricht geschickt und ihm natürlich alles Gute gewünscht. Ich hoffe, dass er bald wieder spielen kann. Er hat sich über die Nachricht gefreut und mir zurückgeschrieben", sagte er.

Van de Vens Versuch, Isak zu stoppen, kam jedoch bei Liverpools Cheftrainer Arne Slot nicht gut an, der das Tackling als "rücksichtslos" bezeichnete. Isak wurde Anfang der Woche erfolgreich operiert und Slot zeigte sich zuversichtlich, dass Isak vor Saisonende wieder einsatzbereit sein wird.

Slot sagte nach dem Spiel über van de Vens Aktion: "Wenn man solch ein Tackling zehnmal macht, besteht zehnmal die realistische Gefahr, dass sich der Spieler schwer verletzt. Es wird eine lange Pause von mehreren Monaten werden. Das ist eine riesengroße Enttäuschung für ihn und damit auch für uns."