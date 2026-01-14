Nach Informationen des Mirror beschäftigen sich die Verantwortlichen der Red Devils konkret mit vier Namen: Luis Enrique von Paris Saint-Germain, US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino, Brasiliens Carlo Ancelotti sowie Ex-Bundesliga-Coach Thomas Tuchel, der derzeit bei der englischen Nationalmannschaft unter Vertrag steht.
Übernimmt ein Deutscher im Sommer Manchester United? Es soll vier heiße Kandidaten für den Trainerposten bei den Red Devils geben
Übernimmt Tuchel bei Manchester United?
Vor allem Enrique soll bei United ganz oben auf der Wunschliste stehen, wohl auch, weil er von allen vier Kandidaten am einfachsten ins Old Trafford zu locken wäre. Pochettino, Ancelotti und Tuchel spielen mit ihren Nationalteams im Sommer allesamt eine Weltmeisterschaft, hätten im Anschluss also nur äußerst wenig Eingewöhnungs- und Vorbereitungszeit auf die neue Saison.
Grundsätzlich soll Manchester auf der Suche nach einem Übungsleiter sein, der genügend Erfahrung mitbringt und mit dem hohen Druck, der mit der Position des Trainers der Red Devils einhergeht, umzugehen weiß.
Carrick übernimmt nach Entlassung von Amorim
ManUnited hatte sich vergangene Woche, einen Tag nach einem 1:1-Unentschieden gegen Abstiegskandidat Leeds United, mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Ruben Amorim getrennt. Der Portugiese war erst im Herbst 2024 installiert worden, konnte die Mannschaft aber kaum zu besseren Ergebnissen führen. Im Schnitt sammelte er als Coach nur 1,43 Punkte pro Spiel.
Nachdem interimsweise Darren Fletcher für zwei Spiele übernommen hatte, verkündete der der 20-fache englische Meister am gestrigen Dienstag, dass Ex-Spieler Michael Carrick bis zum Sommer übernehmen wird. Der 44-Jährige ist jedoch wohl nur als Übergangslösung eingeplant.
Manchester United befindet sich in sportlicher Krise
Carrick, der als Spieler in zwölf Jahren 464-mal für die Red Devils auf dem Platz stand, arbeitete bereits von 2018 bis 2021 unter Jose Mourinho und Ole Gunnar Solskjaer als Co-Trainer für Manchester United. Anschließend saß er knapp drei Jahre beim Zweitligisten FC Middlesbrough als Cheftrainer auf der Bank, wo er 2025 als Zehnter zum Saisonende entlassen wurde.
Den 44-Jährigen erwartet bei seinem Ex-Verein ein heikles Unterfangen: Ausgerechnet zu Beginn seiner Amtszeit warten mit dem Stadtderby gegen Manchester City am Samstag und dem Gastspiel beim Spitzenreiter FC Arsenal am 25. Januar die ligaweit wohl schwierigsten Aufgaben.
United, erstmals seit 1982 in beiden nationalen Pokalwettbewerben bereits an der Auftakthürde gescheitert, kommt durch den zusätzlich fehlenden Europapokal lediglich auf 40 Saisonspiele - so wenig wie seit 111 Spielzeiten nicht mehr. Von den vergangenen sieben Partien gewannen die Red Devils nur eine. Vor dem 22. Spieltag ist die lukrative Champions-League-Qualifikation mit Platz sieben - drei Punkte hinter dem FC Liverpool auf Rang vier - jedoch noch in Reichweite.
Manchester United: Die nächsten Spiele im Überblick
- 17. Januar (13.30 Uhr) vs. Manchester City (Premier League/H)
- 25. Januar (17.30 Uhr) vs. FC Arsenal (Premier League/A)
- 01. Februar (15 Uhr) vs. FC Fulham (Premier League/H)
Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.