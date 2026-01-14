Übernimmt ein Deutscher im Sommer Manchester United? Es soll vier heiße Kandidaten für den Trainerposten bei den Red Devils geben

Carrick, der als Spieler in zwölf Jahren 464-mal für die Red Devils auf dem Platz stand, arbeitete bereits von 2018 bis 2021 unter Jose Mourinho und Ole Gunnar Solskjaer als Co-Trainer für Manchester United. Anschließend saß er knapp drei Jahre beim Zweitligisten FC Middlesbrough als Cheftrainer auf der Bank, wo er 2025 als Zehnter zum Saisonende entlassen wurde.

Den 44-Jährigen erwartet bei seinem Ex-Verein ein heikles Unterfangen: Ausgerechnet zu Beginn seiner Amtszeit warten mit dem Stadtderby gegen Manchester City am Samstag und dem Gastspiel beim Spitzenreiter FC Arsenal am 25. Januar die ligaweit wohl schwierigsten Aufgaben.

United, erstmals seit 1982 in beiden nationalen Pokalwettbewerben bereits an der Auftakthürde gescheitert, kommt durch den zusätzlich fehlenden Europapokal lediglich auf 40 Saisonspiele - so wenig wie seit 111 Spielzeiten nicht mehr. Von den vergangenen sieben Partien gewannen die Red Devils nur eine. Vor dem 22. Spieltag ist die lukrative Champions-League-Qualifikation mit Platz sieben - drei Punkte hinter dem FC Liverpool auf Rang vier - jedoch noch in Reichweite.