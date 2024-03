TV-Sendung enthüllt, wie Ex-Barcelona-Star Dani Alves an seine Kaution in Höhe von einer Million Euro gekommen ist

Erst nach einigen Tagen konnte Alves seine Kaution zahlen und das Gefängnis verlassen. Die Quelle des Geldes wurde nun enthüllt.

Die Quelle der Kaution in Höhe von einer Million Euro, die der ehemalige Barcelona-Star Dani Alves hinterlegt hat, um das Gefängnis in Spanien verlassen zu können, ist enthüllt worden. Laut der spanischen Journalistin Marisa Martin Blazquez handelt es sich um eine brasilianische Zeitschrift, die das Geld vorgestreckt hat und sich im Gegenzug ein Interview mit dem 40-Jährigen gesichert hat. Das sagte Martin Blazquez in der TV-Sendung Fiesta.

Die Bedingungen des Deals sehen angeblich vor, dass es ein Video-Interview wird und dass Alves' Ex-Frau Joana Sanz ihre Sicht der Dinge ebenfalls darstellen darf.