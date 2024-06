Türkei vs. Georgien heute bei RTL+ im LIVE STREAM: Wie teuer ist das Abo?

Das EM-Spiel Türkei gegen Georgien läuft heute unter anderem bei RTL+ im Livestream. Wenn ihr wissen wollt, was das kostet, seid ihr hier richtig.

Bei der EM 2024 in Deutschland sind am heutigen Dienstag, 18. Juni, erstmals die Mannschaften der Gruppe F im Einsatz. Unter anderem trifft in Dortmund die Türkei ab 18 Uhr im Signal-Iduna-Park auf Georgien.

Georgien ist zum ersten Mal bei einer EM dabei. Star des Teams von Trainer Willy Sagnol ist Khvicha Kvaratskhelia von der SSC Neapel. Im letzten Testspiel vor der EM gewann gewann der EM-Neuling mit 3:1 gegen Montenegro. Für ihn wäre ein Einzug ins Achtelfinale eine große Überraschung.

Hinter Gruppenfavorit Portugal sollte die Türkei mit Tschechien um den zweiten Platz spielen. Dafür ist ein Sieg gegen Georgien heute Pflicht.

