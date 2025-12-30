Fabio Silva wechselte für mehr als 22 Millionen Euro Ablöse im vergangenen Sommer von den Wolverhampton Wanderers zu Borussia Dortmund und wurde mit einem bis 2030 gültigen Vertrag ausgestattet. Zuletzt waren jedoch Wechselgerüchte aufgekommen, denen der BVB schnell einen Riegel vorschob. Der Stürmer pocht offenbar dennoch auf eine Veränderung.
Trotz klarer Ansage und Wechselverbot! Unzufriedener Star des BVB plauderte wohl Transferpläne in der Kabine aus
Laut eines Berichts der Sport Bild sorgte beim BVB zuletzt die Information für Aufmerksamkeit, dass das Management von Silva nach einem neuen Verein Ausschau halte. Daraufhin suchten die Verantwortlichen umgehend das Gespräch mit dem Spieler und seinem Berater.
Die Botschaft der Dortmunder war eindeutig: Ein Abschied nach nur sechs Monaten ist nicht vorgesehen. Trotz dieser klaren Position soll Silva in der Kabine "mindestens einem" Teamkollegen mitgeteilt haben, "dass sich dringend etwas ändern müsse" und er andernfalls über einen Wechsel nachdenke, heißt es.
- Getty Images
Hartnäckige Gerüchte um Abgang von Silva
Um Silva hatte es hartnäckige Abgangsgerüchte gegeben. Transferjournalist Sacha Tavolieri berichtete in der Schweizer Ausgabe von Sky sogar schon von einer Einigung mit Real Betis aus Spanien. Der Portugiese fürchte demnach, seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 mit der portugiesischen Nationalmannschaft zu gefährden. Im November 2024 gab Silva sein Debüt für die Selecao, seitdem folgte zwar kein weiteres Länderspiel, Nationaltrainer Roberto Martinez hat ihn in der Vergangenheit jedoch regelmäßig beobachtet.
"Die Gerüchte sind in den letzten Tagen aufgekommen, ehrlich gesagt war Fabio nicht bei mir und hat mir gesagt, dass er im Winter gehen möchte", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Rande des 4:0-Sieges von Dortmund in der Champions League gegen den FC Villarreal.
Kehl stellt klar: "Fabio wird bleiben"
Unter Trainer Niko Kovac kommt der Portugiese bislang nur selten zum Einsatz und steht bei lediglich 356 Spielminuten. Ein Grund dafür waren auch die beim Medizincheck entdeckten Adduktorenprobleme, die sein Debüt verzögerten. In der kurzen Zeit auf dem Platz konnte der Mittelstürmer immerhin ein Tor und vier Vorlagen verbuchen.
Trotz des holprigen Starts ist Kehl überzeugt, dass Silva bald mehr Einsatzzeiten erhalten wird: "Jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde, hat er gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt, wie hungrig er ist". Man habe "im Moment einen sehr, sehr vollen Kader. Wir haben kaum Verletzungen", erklärte er. "Jeder muss auf seine Chance warten."
Kehl bekräftigte zuletzt noch einmal, dass die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang ins Reich der Fabeln gehören. "Fabio wird bleiben", stellte er klar und ergänzte: "Ich habe gar keine Lust, ihn abzugeben. Warum sollten wir das tun?"
Fabio Silvas Zahlen beim BVB
- Spiele: 16
- Spiele über 90 Minuten: 0
- Tore: 1
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: 2