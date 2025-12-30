Trotz klarer Ansage und Wechselverbot! Unzufriedener Star des BVB plauderte wohl Transferpläne in der Kabine aus

Unter Trainer Niko Kovac kommt der Portugiese bislang nur selten zum Einsatz und steht bei lediglich 356 Spielminuten. Ein Grund dafür waren auch die beim Medizincheck entdeckten Adduktorenprobleme, die sein Debüt verzögerten. In der kurzen Zeit auf dem Platz konnte der Mittelstürmer immerhin ein Tor und vier Vorlagen verbuchen.

Trotz des holprigen Starts ist Kehl überzeugt, dass Silva bald mehr Einsatzzeiten erhalten wird: "Jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde, hat er gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt, wie hungrig er ist". Man habe "im Moment einen sehr, sehr vollen Kader. Wir haben kaum Verletzungen", erklärte er. "Jeder muss auf seine Chance warten."

Kehl bekräftigte zuletzt noch einmal, dass die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang ins Reich der Fabeln gehören. "Fabio wird bleiben", stellte er klar und ergänzte: "Ich habe gar keine Lust, ihn abzugeben. Warum sollten wir das tun?"