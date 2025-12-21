"Ich bin schon in Gesprächen": Sebastian Kehl kündigt Wintertransfers beim BVB an

"Mein Telefon wird nicht stillstehen. (...) Wir haben ein paar Themen, die wir vielleicht in diesem Jahr noch abwickeln wollen. Vielleicht wird's auch Anfang Januar werden", sagte er und betonte: "Es wird vielleicht ein, zwei Kader-Bewegungen geben, aber jetzt nichts Wahnsinniges. Ich bin schon in Gesprächen."

Auf welcher Position sich Borussia Dortmund verstärken will, ließ Kehl indes offen. Womöglich bekommt der Kader von Trainer Niko Kovac in Form eines Defensivspielers Zuwachs, da zuletzt Waldemar Anton und Aaron Anselmino verletzungsbedingt fehlten. Zudem weilt Ramy Bensebaini beim Afrika Cup. Filippo Mane wird den BVB, wie zuletzt spekuliert worden war, derweil nicht per Leihe verlassen. Der Innenverteidiger sei gegen Gladbach "schon sehr nah dran" gewesen, erklärte Kehl: "Daher ist es im Moment nicht der Plan, in abzugeben."