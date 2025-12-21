Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach dem 2:0-Sieg gegen Gladbach verraten, dass sich im Winter auf der Zugangsseite des BVB noch etwas tun wird.
"Ich bin schon in Gesprächen": Sebastian Kehl kündigt Wintertransfers beim BVB an
Januar-Transfers beim BVB? "Mein Telefon wird nicht stillstehen"
"Mein Telefon wird nicht stillstehen. (...) Wir haben ein paar Themen, die wir vielleicht in diesem Jahr noch abwickeln wollen. Vielleicht wird's auch Anfang Januar werden", sagte er und betonte: "Es wird vielleicht ein, zwei Kader-Bewegungen geben, aber jetzt nichts Wahnsinniges. Ich bin schon in Gesprächen."
Auf welcher Position sich Borussia Dortmund verstärken will, ließ Kehl indes offen. Womöglich bekommt der Kader von Trainer Niko Kovac in Form eines Defensivspielers Zuwachs, da zuletzt Waldemar Anton und Aaron Anselmino verletzungsbedingt fehlten. Zudem weilt Ramy Bensebaini beim Afrika Cup. Filippo Mane wird den BVB, wie zuletzt spekuliert worden war, derweil nicht per Leihe verlassen. Der Innenverteidiger sei gegen Gladbach "schon sehr nah dran" gewesen, erklärte Kehl: "Daher ist es im Moment nicht der Plan, in abzugeben."
- Getty
BVB: Sebastian Kehl spricht Machtwort bei Fabio Silva
Gleiches gilt für Fabio Silva, um den es zuletzt hartnäckige Abgangsgerüchte gegeben hatte. Aufgrund mangelnder Spielpraxis soll der Portugiese für seinen Traum von der WM zuletzt auf ein Leihgeschäft gedrängt haben. Transferjournalist Sacha Tavolieri berichtete in der Schweizer Ausgabe von Sky sogar schon von einer Einigung mit Betis Sevilla.
Die Gerüchte verwies Kehl allerdings ins Reich der Fabeln. "Fabio wird bleiben", stellte er klar und ergänzte: "Ich habe gar keine Lust, ihn abzugeben. Warum sollten wir das tun?"
Die nächsten fünf Spiele des BVB
- 9. Januar: Eintracht Frankfurt vs. BVB (Bundesliga)
- 13. Januar: BVB vs. Werder Bremen (Bundesliga)
- 17. Januar: BVB vs. FC St. Pauli (Bundesliga)
- 20. Januar: Tottenham vs. BVB (Champions League)
- 24. Januar: Union Berlin vs. BVB (Bundesliga)