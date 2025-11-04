Max Dowman vom FC Arsenal hat ein kleines Kapitel Champions-League-Geschichte geschrieben.
Er schreibt erneut Geschichte: Mega-Talent des FC Arsenal sorgt für ganz besonderen Moment in der Champions League
WAS IST PASSIERT?
Dowman wurde beim Stand von 3:0 für die Gunners gegen Slavia Prag - das war gleichzeitig auch das Endergebnis - in der 72. Minute eingewechselt und avancierte mit 15 Jahren und 308 Tagen zum jüngsten CL-Spieler aller Zeiten. Es war nicht sein erster Alters-Rekord in den vergangenen Wochen.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Beim 2:0-Erfolg im League Cup gegen Brighton & Hove Albion in der vergangenen Wochen stand Dowman als jüngster Spieler in der Klub-Geschichte in der Startelf der Londoner.
WAS WURDE GESAGT?
"Er tut einfach das, was er am besten kann, nämlich Fußball spielen", sagte Teammanager Mikel Arteta nach dem Startelfdebüt Dowmans.
"Auch heute hat er wieder unglaubliche Fähigkeiten gezeigt", fügte Arteta an, der mit regelmäßigen Einsätzen von Dowman rechnet. Allerdings gelte es das Talent auch zu schützen. "Es gibt viele Dinge, die neu in seinem Leben sind", so Arteta: "Wir müssen sicherstellen, dass er die richtigen Schritte geht. Und er muss damit auch umgehen können." Es gehe alles "sehr, sehr schnell, und das müssen wir uns alle bewusst machen".
Auch in der Premier League ist Dowman schon zum Einsatz gekommen - er ist der zweitjüngste Spieler in der Historie der englischen Eliteliga. Einzig sein Teamkollege Ethan Nnaweri (heute 18) war bei seinem Debüt vor drei Jahren noch jünger.
WIE GEHT ES WEITER?
Während Dowman also von Rekord zu Rekord eilt, hat Arsenal seine weiße Weste in der Königsklasse gewahrt und sich gut gerüstet für den Kracher gegen den FC Bayern gezeigt.
Das 3:0 über Slavia Prag war der vierte Zu-Null-Sieg im vierten CL-Spiel. Am 26. November treffen die Gunners auf den deutschen Rekordmeister.
Bukayo Saka (32., Handelfmeter) und Mikel Merino (46./68.) trafen für die Gunners. Zuvor hatten gegen Arsenal schon Atlético Madrid (0:4), Olympiakos Piräus und Athletic Bilbao (jeweils 0:2) das Nachsehen gehabt.
Die Londoner mussten in Tschechien auf zahlreiche Stars verzichten. Nationalspieler Kai Havertz, Spielmacher Martin Ödegaard oder die Stürmer Gabriel Jesus, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli und Noni Madueke sind allesamt verletzt. Sechser Martín Zubimendi fehlte gelbgesperrt.
Und so brauchte Arsenal ein wenig Zeit, um sich zu finden. Slavia hatte zunächst mehr vom Spiel und einige Gelegenheiten. Nachdem Lukas Provod einen Kopfball von Gabriel mit der Hand abgewehrt und Saka den fälligen Strafstoß verwandelt hatte, nahm das Spiel aber seinen erwarteten Verlauf.