16. Sieg in Folge! Zehn Bayern erkämpfen Big Points gegen PSG nach Blackout von Luis Diaz

122 Tage nach dem bitteren Duell bei der Klub-WM (0:2) samt Viertelfinal-Aus und Verletzungsdrama um Jamal Musiala stand Luis Díaz im Mittelpunkt: Der Kolumbianer traf zuerst doppelt für die Bayern (4./32.) - und sah dann nach einer heftigen Grätsche gegen Achraf Hakimi die Rote Karte (45.+7). Der Anschlusstreffer durch João Neves war für Paris zu wenig (74.).

"Mit zehn Mann ist es nicht so leicht, es war ein Kampf", sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer, der zum besten Spieler des Spiels gekürt wurde, bei Prime. Díaz habe in der Halbzeitpause wegen des Platzverweises geknickt gewirkt, meinte er noch, "jetzt aber hat er einen guten Eindruck gemacht", ergänzte der Torhüter schmunzelnd.

Mit ihrer makellosen Bilanz haben die Bayern in der Champions League nun die Tabellenführung von Paris übernommen. Das Ziel, ein Platz unter den Top acht der Liga-Phase, ist greifbar. Als nächstes geht es zum FC Arsenal nach London (26. November).