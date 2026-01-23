Transferhammer wird konkreter! FC Liverpool denkt offenbar schon an einen Leih-Abbruch

Demnach habe die AS Rom bereits grünes Licht für eine Rückkehr des 29-Jährigen zu den Reds gegeben. Der Grieche, ebenfalls auf der linken Abwehrseite beheimatet, war erst im Sommer leihweise zu den Römern gewechselt. Allerdings kam er bislang nur sporadisch zum Einsatz.

Eine entsprechende Klausel über einen Leih-Abbruch hatten beide Klubs eigentlich nicht vereinbart. Aufgrund der plötzlichen Entwicklung bei Robertson stünden Liverpool und die Roma jedoch in Kontakt.

Wie The Athletic am Freitag enthüllte, verhandelt der amtierende englische Meister derzeit mit Tottenham Hotspur über einen Transfer des schottischen Nationalspielers. Sky berichtete zudem von einer mündlichen Einigungen zwischen Spieler- und Klub-Seite.