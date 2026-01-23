Nach fast neun Jahren könnten sich die Wege von Andrew Robertson und dem FC Liverpool im Winter trennen. Nun gibt es ein neues Indiz, das auf den Transferhammer hindeutet. Laut Transferexperte Fabrizio Romano könnte im Zuge des sich anbahnenden Abgangs des Schotten die Leihe von Kostas Tsimikas vorzeitig abgebrochen werden.
Transferhammer wird konkreter! FC Liverpool denkt offenbar schon an einen Leih-Abbruch
Robertson vor Wechsel zu Tottenham
Demnach habe die AS Rom bereits grünes Licht für eine Rückkehr des 29-Jährigen zu den Reds gegeben. Der Grieche, ebenfalls auf der linken Abwehrseite beheimatet, war erst im Sommer leihweise zu den Römern gewechselt. Allerdings kam er bislang nur sporadisch zum Einsatz.
Eine entsprechende Klausel über einen Leih-Abbruch hatten beide Klubs eigentlich nicht vereinbart. Aufgrund der plötzlichen Entwicklung bei Robertson stünden Liverpool und die Roma jedoch in Kontakt.
Wie The Athletic am Freitag enthüllte, verhandelt der amtierende englische Meister derzeit mit Tottenham Hotspur über einen Transfer des schottischen Nationalspielers. Sky berichtete zudem von einer mündlichen Einigungen zwischen Spieler- und Klub-Seite.
Robertson beim FC Liverpool nicht mehr gesetzt
Das Arbeitspapier von Robertson, der im Sommer 2017 von Hull City nach Liverpool wechselte, läuft am Saisonende aus. Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung erklärte der 31-Jährige zuletzt vielsagend: "Das ist eine schwierige Frage. Es sind noch fünf Monate und wir müssen schauen, welche Optionen es gibt, hierzubleiben - oder ob sich andere Möglichkeiten bieten. Ich muss mich mit meiner Familie zusammensetzen und dann entscheiden."
Robertson verlor in der laufenden Saison seinen Stammplatz, nachdem er unter Trainer Jürgen Klopp jahrelang hinten links gesetzt war und auch in der Meister-Saison von Arne Slot häufig in der Startelf gestanden hatte. Neuzugang Milos Kerkez hat ihm aber den Rang abgelaufen. So sprangen zwar 21 Einsätze heraus, insgesamt aber für nur knapp über 1.100 Spielminuten.
Leistungsdaten von Andrew Robertson in dieser Saison
- Spiele: 21
- Tore: 1
- Assists: 1
- Einsatzminuten: 1.103