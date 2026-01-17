"Es hat sich etwas verändert": Einer der wichtigsten Spieler der Ära Jürgen Klopp könnte den FC Liverpool verlassen

"Wenn ich an die letzten achteinhalb Jahre denke, dann hat Jürgen Klopp mich für ein Spiel draußen gelassen und ich war stinksauer. Ich bin ein Spieler, der spielen will", schilderte Robertson. Er sei auch angeschlagen für Klub und Verein aufgelaufen, betonte er: "Aber im Moment passiert das nicht, es hat sich also etwas verändert."

Über seine Rolle unter Klopp-Nachfolger Arne Slot sagte Robertson: "Am Ende des Tages will jeder Fußballer spielen. Wer auf der Bank glücklich ist, der gehört nicht in einen Verein. Das ist immer mein Credo. Du musst immer versuchen, in das Team zu kommen." Andernfalls habe man nicht "die richtige Einstellung".

Sein Fazit: "Ich finde, ich habe in meinen Einsätzen in dieser Saison gut gespielt. Vielleicht war es nicht so häufig, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich bin davon nicht überrascht. Warten wir ab, was passiert."

Im Sommer 2025 soll es Interesse des spanischen Spitzenklubs Atletico Madrid an Robertson gegeben haben. Konkret wurde dieses jedoch nicht.