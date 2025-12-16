Der FC Barcelona hat offenbar sein Interesse bei Innenverteidiger Alessandro Bastoni von Inter Mailand bekundet und habe laut Sport sogar schon Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen.
Er gilt als Wunschspieler von Hansi Flick: FC Barcelona offenbar in Kontakt zu Star-Innenverteidiger
Bastoni beeindruckte Flick und Co. offenbar im CL-Halbfinale
Bastoni soll bei den Verantwortlichen um Trainer Hansi Flick besonders in den beiden Halbfinal-Duellen in der Champions League in der vergangenen Saison einen starken Eindruck hinterlassen und Interesse geweckt haben. Eine Verpflichtung des 26-Jährigen sei jedoch aufgrund der finanziellen Situation der Katalanen und der erwartbar riesigen Ablöseforderung der Nerazzurri quasi ein Ding der Unmöglichkeit.
Bastoni ist bei Inter absolute Stammkraft und hat beim Tabellenführer der Serie A noch einen Vertrag bis 2028.
Barca hat Handlungsbedarf nach Drama um Araujo
Die Personallage in der Innenverteidigung der Katalanen ist spätestens seit der Erkrankung von Ronald Araujo angespannt. Nachdem der Innenverteidiger seit seinem Platzverweis im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea (0:3) nicht mehr für Barca auf dem Platz stand, wurde zuletzt bekannt, dass der 26-Jährige unter Angstzuständen leiden soll und sich deshalb auf unbestimmte Zeit vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.
"Es ist ernster, als wir denken. Araujos Situation ist sehr ernst und wir werden sehen, ob er jemals wieder für den FC Barcelona spielen wird. Es ist eine heikle Lage", hatte Moderator Juanma Castano in der Radiosendung El Partidazo de COPE zuletzt gesagt.
Es besteht also Handlungsbedarf bei Barca. Zuletzt bildeten Gerrard Martin und Pau Cubarsi das Stamm-Duo in der zentralen Defensive.
FC Barcelona: Schlotterbeck und Guehi als Kandidaten
Wie die Sport weiter berichtet, schielen die Katalanen auch auf einen Deal im Sommer. Diesbezüglich sollen besonders der dann ablösefreie Marc Guehi (Crystal Palace) und Nico Schlotterbeck vom BVB das Interesse geweckt haben. Problem: Guehi wird dem Vernehmen nach auch von Liverpool, Manchester City, dem FC Bayern und Real Madrid umgarnt. Auch die Causa Schlotterbeck gestaltet sich für die Katalanen kompliziert.
Der deutsche Innenverteidiger hat noch einen Vertrag beim BVB bis 2027 und zögert aktuell mit einer Unterschrift unter einen neuen Vertrag in Dortmund. Angeblich befindet sich auch bei ihm der FCB in Lauerstellung, in München genieße aber die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano aller höchste Priorität.
