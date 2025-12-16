Er gilt als Wunschspieler von Hansi Flick: FC Barcelona offenbar in Kontakt zu Star-Innenverteidiger

Die Personallage in der Innenverteidigung der Katalanen ist spätestens seit der Erkrankung von Ronald Araujo angespannt. Nachdem der Innenverteidiger seit seinem Platzverweis im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea (0:3) nicht mehr für Barca auf dem Platz stand, wurde zuletzt bekannt, dass der 26-Jährige unter Angstzuständen leiden soll und sich deshalb auf unbestimmte Zeit vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.

"Es ist ernster, als wir denken. Araujos Situation ist sehr ernst und wir werden sehen, ob er jemals wieder für den FC Barcelona spielen wird. Es ist eine heikle Lage", hatte Moderator Juanma Castano in der Radiosendung El Partidazo de COPE zuletzt gesagt.

Es besteht also Handlungsbedarf bei Barca. Zuletzt bildeten Gerrard Martin und Pau Cubarsi das Stamm-Duo in der zentralen Defensive.